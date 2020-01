Diego Lagomarsino: "Si Gendarmería hizo las cosas bien, no tendría que tener miedo"

El perito informático Diego Lagomarsino se mostró a favor de que se revise la pericia de Gendarmería Nacional sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Si gendarmería hizo las cosas bien, nadie tendría que tener miedo a nada”, dijo en una entrevista en Todo Noticias, en la que manifestó su esperanza de que “Gendarmería tenga la dignidad de pedir una revisión de su pericia”.

“Lo que hizo Gendarmería, más allá de la política, si es tan científicamente correcto tiene la propiedad de ser verificable”, aseguró. “Lo pedimos antes de que se haga la junta de Gendarmería. Pedíamos que participen también los que ya estuvieron, los que realmente tocaron el cuerpo de Nisman y estuvieron en el baño”, dijo Lagomarsino, único imputado en la causa que investiga la muerte del fiscal, ocurrida el 18 de enero de 2015.

Nisman, quien investigaba el atentado a la mutual israelita AMIA (ocurrido el 18 de julio de 1994, con 85 muertos) fue hallado muerto en su departamento en Buenos Aires con un disparo en la cabeza, a horas de presentarse ante el Congreso. Había denunciado a la entonces presidenta Cristian Kirchner por supuesto encubrimiento de Irán por la firma del Memorándum de Entendimiento en el marco de su pesquisa.

Lagomarsino es el único procesado en la investigación por la muerte de Nisman y es considerado por la Justicia como "partícipe necesario" de su muerte, al haberle entregado el arma de la que salió el disparo letal. Días después, Lagomarsino declaró a la prensa que Nisman le pidió prestada el arma porque temía por la seguridad de sus hijas. "Soy alguien a quien le cagaron la vida hace cinco años. Desde entonces me investigan y me acusan por cosas ajenas a que le haya dado el arma al propio Alberto Nisman a pedido de él", explica cinco años después.

Lagomarsino, el "esclavo" de Nisman: "Alberto era mi jefe, tenía mucho poder sobre mi"

"Yo no digo que se mató, lo dice la Policía Federal"

En abril de 2017, el fiscal Eduardo Taiano dispuso realizar nuevamente las pericias médica y técnica (sobre los dispositivos electrónicos), encomendándole la tarea a la Gendarmería Nacional. En septiembre, la fuerza presentó al fiscal el informe pericial que establece que Nisman fue drogado con ketamina, recibió golpes cuando estaba vivo, sufrió la fractura de su nariz y que fue ejecutado por al menos dos sicarios.

“Cuando se hace lo de Gendarmería, el juez les dice si usted consideran necesario invitenlos, no solo no los invitaron sino que tampoco dejaron pasar a mis dos peritos", criticó Lagomarsino durante la entrevista. "Nadie puede dudar de lo que era Raffo, el médico de la querella, que en 2015 usando lo mismo que en 2017 usó Gendarmería, es decir fotos y videos, en ningún momento determinó tabique fracturado, higado golpeado, dedo pulgar dislocado”.

“La ketamina podemos decir que es un análisis de laboratorio y Raffo tiene que confiar en lo que se le dijo. Raffo detecta un golpe en la pierna de antigua data y no detecta una fractura en la nariz", siguió. "Lo que pasó con Nisman se sabe en los primeros 20 cuerpos del expediente. En los primeros 6 meses de investigación está casi todo, sumándole las pericias, incluso la de Gendarmería. Yo no digo que se mató, lo dice la Policía Federal".

Lagomarsino exigió que el caso Nisman se eleve a juicio oral "inmediatamente"

"Si no se sabe cómo fue, si no se sabe si Gendarmería tiene razón o no, si no se sabe si la Policía tiene razón, si no se sabe si el Cuerpo Médico tiene razón. ¿Por qué no los juntamos a todos y que ellos decidan qué pasó? ¿Por qué hay tanto miedo de que a la junta de Gendarmería la verifiquen?”, se preguntó el informático.

“De 28 peritos solo dos eran médicos y una estaba de licencia porque estaba embarazada. Había un maestro mayor de obras, un arquitecto, un ingeniero informático, algunos peritos criminalísticos que se dedicaban a otros temas”, explicó para después preguntarse: “¿Qué me puede decir un maestro mayor de obras sobre la muerte de una persona, pero firmó un dictamen?”

Con respecto al arma que le prestó a Nisman, Lagomarsino relató: “Una persona que era pariente de mi suegro, muere el padre que tenía armas y la chica se la da a mi suegro para que la ponga en un galón. Un día ordenando, aparecen las armas y me regala una. Ahí vuelvo a llamar a Moro y le pregunto qué hacer porque me regalaron el arma”.

“El arma la tenía yo”, dijo Lagomarsino. “Era un arma del año 2002, fui dos veces al Tiro Federal de San Fernando donde fui dos veces con Moro a tirar. Desde el año 2002 no se usaba el arma, el arma fallaba. Le dije que no funcionaba, no tenía manteniemiento. Desde el 2002 al 2015 estuvo guardada en un cajón con cero mantenimiento”.