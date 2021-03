"Dos mugres no pueden embarrar 86 años de trabajo": el lamento de un empresario lácteo

La empresa Lácteos Mayol, en la localidad de Gobernador Udaondo, vivió un fuerte conflicto la semana pasada. Un grupo de sindicalistas de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) llevaron a cabo un bloqueo en la fábrica. En ese marco, uno de los socios, Dardo "Poloco" Mayol, grabó un video en el que pidió ayuda que generó una fuerte conmoción y solidaridad por parte del mundo pyme.

Entre el lunes 1 de marzo y el jueves 4, la empresa Lácteos Mayol estuvo bloqueada por una medida de fuerza llevada a cabo por sindicalistas que reclaman que la mitad de los empleados de la pyme se incorporaran al gremio Atilra. El viernes la delegación de Lobos del Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria pero no cesó el acampe alrededor de la firma.

"Pudimos entrar recién a la tarde con un grupo muy reducido de empleados, muertos de miedo. Elaboramos un poco de masa con algunos litros y se vino la noche. El resto de leche no lo pudieron procesar y tuvieron que tirarla porque se pone fea. No hay otra opción" contó al sitio local InfoCañuelas un integrante de la familia.

Según los cálculos de la familia Mayol, debido al conflicto se perdieron más de 15 mil litros de leche fresca que no pudo ser derivada a otras plantas. También denunciaron roturas en la planta y en un generador. Para reclamar por la situación se llevó a cabo una manifestación en la ruta de la que participaron vecinos del lugar e integrantes de sociedades rurales de la región.

Luego, uno de los socios, Dardo Mayol, grabó un video que se difundió en las redes sociales en las que pidió asistencia. “Hola, soy polaco Mayol, todos me conocen así, soy socio de la empresa lácteos Mayol. Ayer estuve en la ruta, en el no corte, porque no cortamos, queremos ver cómo podemos salir de esta situación terrible que estamos pasando. No me puedo expresar bien, tengo un dolor en el alma muy profundo”.

El hombre de 73 años se quebró mientras hablaba ante la cámara: “Ya me cagaron a palos demasiado con todo lo que está pasando, ya tengo el cuerpo dolido pero no vencido... Realmente espero que alguien en este bendito país me saque esta lacra de mi fábrica, mi bendita fábrica que es de mi abuelo. Sáquenme la lacra de encima, Dios, ayúdenme. Ayuden a la buena gente que trabaja como nosotros”.

Todavía entre lágrimas, el hombre manifestó: “Dos mugres no pueden embarrar 86 años de trabajo. Bendito pueblo argentino, defendamos el bendito trabajo. Esto todo comenzó porque mi sobrina (...) quiso hacer las cosas como debe ser, por derecha y con la frente alta, eso acá no sirve parece, sirve el malandrinaje, los robos, la sinvergüenzada”.

Tras la conciliación obligatoria, el conflicto terminó el sábado 6 de marzo después de que el juez Martín Miguel Rizzo, del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, concedió una restricción perimetral pedida por Dardo Mayol. Por 120 días, el secretario General de la seccional Cañuelas de Atilra, Guillermo Arregui, no podrá acercarse a él ni a ninguno de sus familiares.

“A pesar del caos, de las pérdidas que hemos sufrido, de la situación emocional, de ver a mi viejo y a mis tíos pasando por esto, nos queda la satisfacción por el acompañamiento que hemos tenido. Estamos conmovidos por el apoyo del pueblo y de tanta gente”, declaró Paulina Mayol al sitio local. La mujer de 37 años es la cuarta generación a cargo de la empresa láctea y lleva una década al frente del negocio familiar.

