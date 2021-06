El calentamiento global es mucho peor de lo que pensábamos

La vida en la Tierra será un desastre cuando los chicos que nazcan hoy tengan menos de 30 años. Esta es la devastadora conclusión a la que llega un informe –hasta ahora secreto- que están elaborando los expertos climáticos de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), el organismo científico de Naciones Unidas abocado a estudiar las cuestiones del calentamiento global.

Este borrador se filtró a la prensa internacional antes que Naciones Unidas lo hiciere público en febrero 2022.

Para quienes sientan que la temática del calentamiento global aburre, hay malas noticias. Y serán peores para quienes se sienten comprometidos con esta causa que, tal como está planteada, parece un callejón sin salida.

El verano pasado hizo 20ºC en la Antártida

Hace seis años, Naciones Unidas declaró que los países “deben quintuplicar sus compromisos de reducción de emisiones de CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero, si se quiere evitar un calentamiento mayor de 1,5 grados respecto a la era preindustrial”. Ese tope de 1,5º C fue consensuado por los países firmantes del Acuerdo de París 2015. Una décima más sería pasar a la zona roja.

Una décima más del tope de 1,5º C de calentamiento global aceptable a regañadientes haría nuestra vida catastrófica

En este momento, la temperatura del planeta ya es un grado más caliente que en el año 1780, el punto de referencia que manejan los expertos. Y estamos rozando el 1,1 de incremento.

Aumentarán las zonas desérticas; otras se anegarán, sin términos medios.

La Tierra se encamina a un calentamiento de tres grados si no hay cambios drásticos y si no se reducen las emisiones en un 7,6% cada año, desde ahora hasta 2030.

Así será la Tierra en 2050

La proyección del presente al futuro que nos espera dentro de 20 años es muy desalentadora. Habrá hambre y desnutrición, éxodos masivos por ciudades inundadas y a la par campos áridos. Varias especies se extinguirán tanto bajo el mar como sobre la tierra.

Estas alarmas por la nula desaceleración del calentamiento de la Tierra activan las alarmas de los "impactos irreversibles".

Vamos hacia un calentamiento global de 3 grados. El panorama, con más de 2 grados sería así, según detalla el borrador de 4 mil páginas que se filtró a la prensa: alrededor de 420 millones de personas se enfrentarán a "olas de calor extremas" y potencialmente letales, por todas partes; alrededor de 350 millones de personas más vivirán en áreas urbanas pero no tendrán acceso al agua, por la escasez y la sequía que se instalará donde no se inunde, sin términos medios; hasta 80 millones de personas más en el mundo sufrirán hambre en 2050 (ya no a finales de siglo), porque el clima extremo hará sumamente inestables los ciclos de cultivo.

El daño económico que causará el desastre ambiental es enorme y ya se avecina.

En treinta años, 80 millones de personas más que ahora sabrán lo que es el hambre

Un futuro peor

El documento oficial será difundido en febrero de 2022, tras la aprobación de los gobiernos de 195 países de la ONU, que ya están recibiendo material para hacer una revisión parcial que oriente sus decisiones políticas. El borrador, según trascendió, advirtió que "lo peor está por venir" y que golpeará "la vida de nuestros hijos y nuestros nietos más que la nuestra".

Hay al menos cuatro conclusiones principales en el borrador, en el que se observa que con más de 1,1 grados Celsius de calentamiento registrado hasta ahora, el clima está cambiando. Dice también que superar el 1,5º C prolongado en el tiempo puede ser letal para muchos organismos, como los arrecifes de coral.

Las inundaciones constantes harán imposible el ciclo de cultivos

Los científicos pedirán una vez más la contribución de cada individuo, comunidad, empresa, institución y gobierno y llamarán a "redefinir nuestra forma de vida y de consumo".

Mientras tanto, los expertos intergubernamentales de Naciones Unidas continúan trabajando. Cada acción individual cuenta pero hay decisiones macro que son urgentes. Además de especialistas en cambio climático, cambiar el curso de este panorama devastador requiere de la política.

FL