por Lorena Rodríguez

Matías de Velazco Presidente de Carbap anticipó en diálogo con PERFIL que entre el 9 y el 12 de marzo próximo la entidad se plegará al cese de comercialización que se realizará entre las 00:00 horas del lunes y las 24 horas del jueves.

“Carbap forma parte de Confederaciones Rurales Argentinas y la medida la va a anunciar esta tarde CRA. Creo que las otras tres (entidades) van a plegarse, pero el paro sale. Será un cese de comercialización de granos y hacienda gorda”, destacó Matías de Velazco. La alusión de las otras 3 entidades corresponde a las integrantes de la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, que todavía no han ratificado su adhesión.

El malestar en el sector agropecuario viene en aumento desde diciembre cuando el Gobierno Nacional dispuso el aumento de las retenciones y suma facultades para seguir subiéndolas gracias a la promulgación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Sin embargo, el presidente de CARBAP el paro no es para focalizar en el 3% último de aumento de rentenciones a la soja que se oficializar hoy. “Las retenciones son el impuesto más emblemático dentro de toda la presión impositiva que sufre el sector el sector. El paro no es por los tres puntos que se adicionan sino que estamos discutiendo el tipo de país que tenemos. No es cierto que se sube un producto y se bajan los otros. Hay que comparar la situación con lo pasaba hace 3 meses”, indicó. Y es que en diciembre pasado la soja tenía el 24,7% de retenciones y se la subió al 30%.

Respecto a cómo esperan que reaccione la Casa Rosada, para De Velazco “Si el gobierno tiene buenas intenciones va a escuchar el mensaje. Si viene para no pasar en la historia no va a escuchar”, dijo. Y continuó: "Creo que hay un reclamo dentro de la sociedad de ver un estado que sigue creciendo y está aislado de la realidad. El estado tiene que tener el tamaño que pueda ser soportar el sector privado", analizó y recordó que la fuerte presión impositiva que sufre el campo es un espejo de lo que soporta el sector privado. Haciendo algunos números, De Velaszco recordó que la soja arranca con un primer impuesto fuerte que son las retenciones en un 33%. Luego se le suma todo el proceso de producción con el alto uso insumos, entre ellos el gasoil, pero no termina ahi. "Si todavía tuviste suerte y tenés algo de margen, hay que pagar 35% de ganancias", dijo, y alertó: El gobierno tiene que entender que no todo el país es Zona Núcleo. Estas medidas dejan afuera a las zonas más alejadas de los puertos", concluyó.