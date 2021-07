El cruce entre Daniel Gollán y Roberto Cachanovsky por las restricciones a los argentinos que están en el exterior

Las restricciones para los argentinos que se encuentran en el exterior provocaron un cruce inesperado entre el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y el economista Roberto Cachanovsky, a través de sus cuentas de Twitter.

Cachanovsky había compartido declaraciones de Gollán en las que defendía las medidas del gobierno bonaerense, que exige aislamiento de tres días en hoteles a quienes regresen a la provincia desde el extranjero.

Con multas de hasta $4 millones, Kicillof fijó pautas para los bonaerenses que regresen al país

Arrobando a la cuenta del ministro, Cachanovsky preguntó: “¿Esta decisión también le corresponde a Massa, que llegó desde EEUU hace pocos días?”.

Molesto, Gollán devolvió una captura de una página oficial del gobierno, que establece excepciones para los funcionarios que viajen en misiones oficiales, como ocurrió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Aprenda a leer la normativa”, agregó.

El economista, que suele realizar publicaciones críticas hacia el gobierno nacional reclamando medidas económicas ortodoxas, republicó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que alude a la libertad de circulación de los ciudadanos en el país.

Tras cenar tres horas con Clinton, Massa cierra su gira en EEUU

En este punto, Gollán ya no participó más del intercambio. A las horas, Cachanovsky retomó, asegurando que el ministro lo había bloqueado para que no pudieron cruzarse en la red social. “Me bloqueó, parece que no le gustó que le dijera que están violando la Constitución”, expresó.

¿Esa decisión también le corresponde a Massa que llegó de EE.UU. hace pocos días, @DrDanielGollan ?



Gollan: “Las decisiones de unos pocos no pueden afectar las libertades de millones” https://t.co/sFhW2qeL3d a través de @LANACION — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) June 30, 2021

La aclaración de Gollán sobre la estadía en hoteles para quienes regresen del exterior

El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires afirmó este jueves 1 de julio que quienes hayan viajado antes del 1 de julio y deban permanecer 4 días en hoteles a su regreso del país, no deberán pagar la estadía dado que el Estado se hace cargo de ello.

El mismo costo sí deberá ser asumido por los pasajeros que decidan emigrar luego de esa fecha, que marca la entrada en vigencia de la norma implementada por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

“Bajamos de 14 a 4 días para embromar lo menos posible a la gente. Se le hace un PCR a la gente para que vuelvan 3 días a sus casas. Esto lo paga el pasajero. En la medida en que firma la declaración jurada sabe que tiene que pagar el hotel cuando regresa. Esto es a partir de hoy", explicó.

Los que viajaron sabían qué podía pasar, afirmó Gollán

Por otro lado, el ministro de salud bonaerense remarcó que quienes salieron del país en el contexto actual firmaron una declaración jurada en la que manifestaban conocer que las condiciones epidemiológicas podían cambiar y que eso demoraría el reingreso al país.

"Hay que hacerse responsables de las cosas. Si firmo y acepto que si hay cambios. Entonces no hay reglas de juego. Así no se puede. Tenemos un país donde hay medidas o normas que te pueden gustar o no. Podemos cuestionar las normas, no podemos pedir todo el tiempo que no se cumplan. Tratamos de aliviarle a la gente el regreso", finalizó.

LC/FL