Lágrimas de swap: el Gobierno agradeció a China la renovación de los US$ 5 mil millones

Gracias, comunistas. Así podría resumirse el comunicado que publicó este viernes el gobierno de Javier Milei en redes sociales, agradeciendo a la República Popular China la crucial renovación del swap de US$ 5.000 millones, un gesto de Beijing que no solo es un alivio para las tibias reservas argentinas, sino que además resulta clave en los avances de las negociaciones con el FMI.

En la cuenta Oficina del Presidente se destacó la "confianza" del coloso que encabeza Xi Jinping, en el rumbo económico que está desarrollando el presidente Javier Milei.

"La Oficina del Presidente agradece a la República Popular China la confianza depositada en el plan económico del gobierno", señaló de manera textual el comunicado libertario. En esa línea, agregaron desde LLA que esa renovación del swap de Beijing es un "alivio para el sistema financiero y contribuye al saneamiento del balance del Banco Central".

"El vínculo respetuoso entre ambos países es fundamental para el desarrollo comercial y la prosperidad de ambas naciones", precisó la Oficina del Presidente, lejos de aquellas durísimas acusaciones que el presidente Milei le dedicó al comunismo ya desde la campaña, incluso advirtió en campaña que no haría pactos con comunistas, incluso tildando a algunos, como el presidente colombiano Gustavo Petro, de "asesino terrorista".

Ese mensaje de agradecimiento a China matiza las versiones de una visita de Milei a Xi Jinping en julio.

Sobre el tema el vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó esta semana que esa visita a Beijing aún no está confirmada, pero agregó enseguida "no quita que ocurra", y las versiones sobre ese nuevo periplo ya esperan esa foto de ambos líderes.

"No hay nada, absolutamente nada confirmado. No solo de fecha, no está confirmada esa (reunión) bilateral. Lo que no quita que ocurra", había dicho Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Pero claro, siempre sobrevuelan a las relaciones del Gobierno con China aquellas frases agresivas de Milei hacia el comunismo en general.

En plena campaña electoral, el libertario había dicho sobre relaciones exteriores que "nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China".

HB