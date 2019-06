Múltiples muestras de dolor y respeto a Héctor Ricardo García en las redes

A penas trascendió la muerte del fundador de Crónica, Héctor Ricardo García, el periodismo argentino se volcó a las redes para expresar su dolor. Entre ellos, Daniel Hadad, Marcelo Tinelli y Jorge Rial.

Murió Héctor Ricardo García, mi maestro, mi patrón y el que me enseñó esta profesión. Lo lloro y me duele su partida. No te voy a olvidar nunca Gallego!!!