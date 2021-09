En el marco de las renuncias presentadas este miércoles por numerosos ministros y funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, hay un detalle que llamó la atención: aunque el ministro de Justicia Martín Soria anotó su nombre en la lista de quienes dejaron sus dimisiones "a disposición del presidente Alberto Fernández", otra parte importante del organigrama oficialista en el plano judicial guardó prudente silencio y no se sumaron a esa lista de "renunciantes" que busca condicionar la gestión del Mandatario.

Así por ejemplo el segundo de Soria, el ultra K Juan Martín Mena y uno de los funcionarios más cercanos a Cristina, el procurador del Tesoro Carlos Zannini, se mantuvieron al margen de la explosiva lista que inició el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro este miércoles, y que con el correr de las horas fue agregando al ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la directora de ANSES Fernanda Raverta; la directora del PAMI Luana Volnovich; la titular de la Secretaría de Comercio Interior, Paula Español; el ministro de Ambiente Juan Cabandié; la titular del INADI Victoria Donda y el ex intendente de Morón Martín Sabatella, actual presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza del Riachuelo (Acumar).

Sin embargo, además de los ya citados Zannini y Mena, ni el titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Félix Crous ni el representante oficialista en el Consejo de la Magistratura de la Nacion, Gerónimo Ustarroz, otros dos nombres muy importantes en el andamiaje judicial del oficialismo, guardaron silencio y se quedarán en sus lugares.

Las 11 frases más duras de Cristina Kirchner sobre la crisis del Frente de Todos

En el caso de Zannini, su vínculo con Cristina Kirchner no merece aclaraciones, ha sido en la larga historia de poder del kirchnerismo un nombre de confianza extrema de la vicepresidenta, mientras que Ustarroz y Mena forman parte de La Cámpora, de manera que mantienen un vínculo cercano y aceitado con Máximo Kirchner.

Mientras tanto, la suerte de Soria en el Ministerio todavía no está resuelta, ya que el ofrecimiento de su renuncia no tuvo todavía respuesta del presidente Alberto Fernández, que ni ratificó a los funcionarios que intentaron condicionarlo, ni tampoco anunció públicamente si acepta algunas de esas dimisiones. al respecto, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, se encargó de aclarar "oficialmente" que Fernández "no ha aceptado" ninguna de las renuncias ofrecidas, especialmente la del titular de Interior Eduardo Wado de Pedro, el primero de los funcionarios en la lista de renuncias.

Esa actitud de Wado molestó de manera especial al Mandatario, y este jueves crecía la versión de que la suerte del integrante de La Cámpora en el Gabinete está echada. Es más, durante toda la jornada se esperó una definición del tema, pero el presidente Alberto Fernández dejó pasar la jornada y seguramente la misma expectativa comenzará a correr a primera hora de este viernes.

