El reclamo de Marcelo Longobardi a Jonatan Viale: "Nunca trabajé en un medio que no diga nada sobre el ataque a periodistas"

Marcelo Longobardi protagonizó un duro cruce con Jonatan Viale en el aire de Radio Rivadavia. Durante el pase, el conductor quiso buscar el apoyo de sus colegas ante los insultos que recibió por parte de Agustín Laje durante el acto de presentación de “Las Fuerzas del Cielo”, el nuevo espacio militante que se referencia en la figura de Javier Milei. Tras las evasivas y la negativa de Viale para abordar el tema, Longobardi enfureció y acusó al medio y sus compañeros de no querer pronunciarse. Previamente, el conductor ya se había cruzado con Guillermo Francos por el mismo tema.

El conductor introdujo el tema del ataque por parte del oficialismo a periodistas destacando que no representa un caso personal o individual, sino una ofensa al conjunto de la profesión.

Marcelo Longobardi: Ahora me he ganado el legítimo odio de toda la sociedad civil…

Jonatan Viale: ¿Cómo el legítimo odio?

Marcelo Longobardi: Sí, la gente me odia legítimamente según estas personas, bajo el argumento de que yo soy un “periodista ensobrado”. Me llama la atención que estas cosas pasen y se naturalicen, no solamente por mí, es por Luciana Geuna, por los “esbirros” de “La Nación”, por TN… y te dicen “es una palabra”. Se ha naturalizado la violencia verbal, el insulto vulgar, el agravio, la mentira.

En este punto de la conversación, Jonatan Viale intentó cambiar alegremente de tema, agarrado de lo último que dijo Longobardi, la referencia a la “violencia verbal”, para llevar el debate a los dichos de Agustín Laje sobre el fragmento que se viralizó donde el Gordo Dan decía que la nueva agrupación era el “brazo armado” de La Libertad Avanza. Laje aclaró en los medios que la referencia a armas era una metáfora para referirse a los celulares y la batalla comunicacional que dan desde su espacio.

Marcelo Longobardi: Se ha naturalizado la violencia verbal.

Jonatan Viale: Sí, a mí me llamó la atención. Igual después lo que aclararon es que las armas eran celulares, ese era el chiste...

Marcelo Longobardi: Son armas para mentir. Eso no es un chiste, eso es verdad.

A continuación, Jonatan Viale intenta cerrar el tema abriendo el primer punto de agenda de su programa. “Estaba viendo que hoy se cumple un año de la victoria de Milei sobre Sergio Massa…”. En seco, Longobardi le dice que “no le interesa”, y vuelve sobre el punto: “Yo quiero saber por qué razón nadie habla de esto”.

Intentando evadir la interpelación directa, Viale le consulta al humorista imitador de Milei: “Presidente, ¿usted qué opina de esto?”. Esto enerva a Marcelo Longobardi, que interrumpe al imitador: “Piensa que la gente debe ser insultada, y efectivamente nunca trabajé en un medio de comunicación que no diga una palabra sobre el tema”.

Marcelo Longobardi: Ni mis compañeros ni el medio en el que trabajo dijeron una palabra, y eso me resulta inaceptable, porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días, no lo pienso naturalizar.

Jonatan Viale: A mí no me gusta, ya sabés lo que opino, lo hablamos muchas veces…

Marcelo Longobardi: No. No sé lo que opinás, la verdad que no lo sé...

Jonatan Viale: Te lo estoy diciendo, no me gusta el insulto a los periodistas. Está mal, pero bueno, es algo que hace el Gobierno por más que lo digamos, para mí no hay que engancharse más, porque le das más legitimidad al tema.

El pedido de Viale de “no engancharse más con el tema” fue la gota que derramó el vaso. “Cómo no te vas a enganchar con una perorata cotidiana de carácter violento. Yo no lo pienso naturalizar ni de casualidad, porque va a terminar mal”, sostuvo Longobardi, claramente ofuscado.

En ese momento, Viale pidió que pasaran el audio preparado por la producción por el aniversario del triunfo de Javier Milei sobre Sergio Massa. Apenas el audio comenzó a reproducirse, Longobardi apagó su cámara, retirándose del programa ante la incertidumbre del resto de los periodistas.

La cámara llegó a captar las caras de incertidumbre y se ve que Viale se queda hablando con sus compañeros de piso, pero se sigue reproduciendo el audio del informe y no se oye lo que dice el conductor.

¿Qué dijo Agustín Laje de Marcelo Longobardi?

Durante su discurso en el acto de presentación de “Las Fuerzas del Cielo”, una nueva organización militante afín al Gobierno cuyo acto fundacional causó gran polémica por el contenido violento de los discursos, y por usar una simbología similar al nazismo y al fascismo, el teórico de la ultraderecha regional, Agustín Laje, atacó al periodismo tradicional, y ejemplificó con la figura de Marcelo Longobardi, a quien llamó “ensobrado”.

“Los periodistas que han tratado de dar el salto tecnológico y armar su canal de YouTube. Vayan a ver cuántas visitas tienen los videos de Marcelo Longobardi y me cuentan qué tal le va en las redes sociales. Ahí nos empezamos a dar cuenta que a estos tipos en realidad nadie los quería escuchar, pero éramos esclavos de tener una cajita boba con un par de canales haciendo zapping, y la gente se calentaba hasta tal punto que no faltaban los videos donde veíamos a alguien putear a la televisión porque no podía putear al tipo. Pero llegó Twitter y ahora todo el periodismo está suplicando una intervención estatal en las redes sociales, no solo en este país sino en Occidente en general. Que vuelvan al Facebook. Los periodistas ensobrados tienen un problema que no es tecnológico, y es que se han ganado el legítimo odio de la sociedad civil”, fueron las palabras de Laje durante su discurso.

