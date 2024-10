Jorge Lanata, luego de la operación: Elba Marcovecchio dio detalles sobre su estado de salud

Elba Marcovecchio visita diariamente a su esposo, el periodista Jorge Lanata, internado en el Hospital Italiano tras una delicada operación de urgencia por una isquemia intestinal. En medio de la preocupación por su estado de salud, la abogada intenta evitar el contacto con la prensa mientras enfrenta una interna familiar con las hijas y exesposas del conductor, quienes han manifestado públicamente su descontento con ella.

Este miércoles, Lanata fue sometido a una cirugía de emergencia para tratar la obstrucción en su sistema intestinal. Según informaron los médicos, el periodista pasó la noche sin fiebre y permanece sedado, mientras esperan evaluar su evolución para determinar si será necesaria una segunda intervención quirúrgica.

Cabe señalar, que la isquemia intestinal es una obstrucción que impide que el flujo sanguíneo llegue a los intestinos de manera adecuada. Esta condición puede tener graves consecuencias si no se trata a tiempo, lo que llevó a que la intervención quirúrgica en el caso del periodista se realizara de urgencia.

Antes de ingresar al hospital, Marcovecchio comentó a los medios sobre la delicada situación: “Estoy cansada, tengo que ir al hospital. Sé que a la gente le importa mucho la salud de Jorge; pasó la noche sin fiebre y está sedado. Eso es lo principal”, compartió, mostrando su agotamiento por el prolongado proceso médico y la situación de tensión familiar que atraviesa.

"Está en el mejor hospital del país, atendido por profesionales brillantes y también está su médico personal al tanto de todo. Está en las mejores manos y hay que dejar que los médicos decidan", destacó la esposa de Lanata.

Elba Marcovecchio también hizo referencia al apoyo de su círculo más cercano, expresando: “Me contienen mi familia y mis amigos, lo único que me importa es Jorge y mis hijos, que son chiquitos. Me molesta que digan que me victimizo porque hablo de mis hijos, pero ¿cómo no voy a hablar de dos criaturas que están sufriendo esto con lo que lo quieren a Jorge?”.

Cuando los periodistas de América intentaron indagar sobre la relación actual con Bárbara y Lola, las hijas de Lanata, Marcovecchio evitó hacer comentarios, en línea con la postura que ha mantenido hasta el momento respecto a la tensa relación familiar.

Se espera que en los próximos días los médicos del Hospital Italiano den un nuevo parte médico sobre la evolución de Lanata.

