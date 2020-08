Elisa Carrio: "Quiero pararme en el centro y no voy a ser la que amplíe la grieta"

"Hay que armar con vistas a 2021, pero quiero parame en el centro, no voy a ser la que amplíe la grieta", dijo Elisa Carrió este jueves 20 de agosto en "Todo Noticias.

"Tenemos muchos excelentes candidatos, eso lo vamos a resolver estratégicamente el año que viene, pero lo imortante en Juntos por el Cambio es no radicalizarnos, porque no podemos responder con la misma lógica de Cristina, si nos radicalizamos somos funcionales a Cristina", agregó Lilita, evitando las posturas extremas.

"La venganza no puede parar, fijate como están manipulando tratando de sacar una persona del Jury de Enjuiciamiento para ir por los fiscales, ella va por todo y no pueden pararla", señaló Carrió de la exmandataria, "pero nosotros tenemos que tratar de garantizar una centralidad, una no radicalización, y en eso también es preciso mantener un mínimo diálogo con el Presidente, porque si no cae directamente en manos de Cristina".

"Hay tres cuestiones a salvar, primero defender la Constitución y realizar las acciones para que los atropellos institucionales paren, sobre todo la radicalización absoluta de Cristina Kirchner. Segundo, frente a eso la manifestación debe hacerse, pacífica, no violenta, pero nadie se puede atribuir la representación de la gente que estuvo allí (por el 17A), porque fue gente común que marchó por distintas razones. Y lo tercero es que tenemos que asegurar la mínima gobernabilidad en la pandemia y el caso económico y social subsiguiente", destacó Carrió en diálogo con Santiago Fioriti.

"Yo en esto apoyo a Horacio Rodríguez Larreta, porque él tiene que mantener una gobernabilidad mínima, tiene que tener un diálogo mínimo con el Presidente de la República, el objetivo es unir a todos en el respeto a la Constitución, es la única manera de convivir, yo quiero pararme en el centro y no voy a ser la que amplíe la grieta", agregó Lilita.

"Yo puedo tener muchos defectos, pero estoy mirando a 6 meses, estoy mirando a un año, porque es el futuro de la Nación lo único que me importa, ojalá esta Nación pueda unirse en el respeto a la Constitución", reiteró la dirigente de la Coalición Cívica, insistiendo en marcar diferencias con los sectores más duros de Juntos por el Cambio, sobre la necesidad de "no ampliar la grieta, porque si eso pasa si entramos en un escenario de confrontación que no le hace bien a la Argentina".

HB