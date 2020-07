"¿En qué puedo ayudarlo?": el asistente virtual para la industria en tiempos de pandemia

El Covid-19 trajo consigo la reformulación del mundo laboral. El teletrabajo, que para muchas empresas significó una solución, para otras fue una herramienta necesaria para adaptarse a la "nueva realidad" que planteó la cuarentena. Dentro de ese inesperado panorama, una pyme de Santa Fe diseñó una app de soporte remoto para empresas que funciona como asistente online. Está destinada a equipos de trabajo de áreas como mantenimiento, calidad y producción. El proyecto fue uno de los 14 ganadores de la Hackatón “El futuro cuenta con vos” organizada por la petrolera Pan American Energy.

Denominada como VA4I -Virtual Assist For Industry- la plataforma fue desarrollada por la empresa Antares Technologies. “A raíz de la cuarentena, hay mucho menos personal en las industrias y la idea del proyecto es poder cubrir ese hueco. La pandemia aceleró la necesidad de este sistema, fuertemente orientado a la seguridad, al no tener gente en planta. En principio el sistema había surgido como un asistente para personal físico de planta, pero a raíz de la pandemia tuvimos que adaptarlo para personas que trabajan remotamente”, explicó Cristian Stoessel, socio de Antares Technologies, una pyme especializada en soluciones de automatización, IT, robótica y visión, que ofrece servicios de consultoría, desarrollo de software industrial y asistencia técnica.

La plataforma funciona a través de una aplicación que puede ser utilizada desde una tablet, un celular o bien con anteojos de realidad aumentada. Cada equipamiento cuenta con un código QR que almacena información del proceso, estado actualizado, manuales, registro de fallas comunes, alarmas, y datos históricos, y que determina acciones basadas en la experiencia acumulada. VA4I cuenta, además, con un servicio de soporte remoto que permite asesoramiento en tiempo real y emplea tecnologías de avanzada (Internet de las Cosas, realidad aumentada, cloud computing y machine learning) para generar una base de conocimiento acumulativa, retroalimentada y evolutiva con la que se puede interactuar.

El proyecto está dirigido a empresas siderúrgicas, petroleras, alimenticias y otras industrias que necesitan mantener un conocimiento de sus procesos, problemas y acciones. Recibió asimismo un fuerte impulso al consagrarse entre los ganadores de la Hackatón organizada por Pan American Energy (PAE) – compañía global líder del sector energético en Argentina y la región- con el acompañamiento del Gobierno de Chubut y Socialab. Se trató de un encuentro 100% virtual orientado a identificar, desarrollar y fortalecer ideas de negocio innovadoras que atiendan a las necesidades concretas surgidas como consecuencia de la pandemia.

Soluciones sostenibles para los desafíos post-pandemia

De cara a un futuro post-pandemia, las empresas líderes deben trabajar para acercar ese escenario a las nuevas generaciones. Con esta filosofía, PAE reunió a más de 1.100 participantes en la Hackatón “El futuro cuenta con vos”, destinada a emprendedores con interés por la innovación y la tecnología. Esta iniciativa se desarrolló en el marco del Programa Pymes PAE, que desde hace más de 15 años lleva adelante la compañía como parte de su estrategia de sustentabilidad para promover el desarrollo económico y social de las comunidades en las que opera, y que este año fue reconvertido a plataformas digitales para apoyar al empresariado local en este contexto.

“Para nosotros fue un honor promover esta iniciativa junto al gobierno de Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Desde PAE impulsamos el emprendedurismo y promovemos ideas innovadoras, como las que surgieron en esta hackatón, que significarán mejoras concretas en la calidad de vida de las comunidades”, destacó Agustina Zenarruza, gerente de Sustentabilidad de PAE.

La Hackatón recibió proyectos trabajados por emprendedores de distintas provincias y también de países como México, Estados Unidos y Colombia. La consigna era que debían crear soluciones sobre temáticas tales como el impacto económico e industrial, educación, salud, organización urbana y ciudadanía activa, transformación digital e industrias 4.0.

Cristian Stoessel destacó que la Hackatón “fue una experiencia muy intensiva, donde aprendimos mucho porque hay cosas que uno cree que las sabe, pero en una dinámica de este tipo ve que las tiene que mejorar, sobre todo en lo que hace al desarrollo y presentación de una idea. Entendimos cómo, por más que una idea sea buena, si uno falla al presentarla o al venderla, puede no funcionar”.

Los participantes, divididos en 286 equipos, fueron acompañados por 55 facilitadores y mentores para identificar y desarrollar ideas de negocios que atiendan necesidades concretas surgidas como consecuencia de la pandemia. Así, se generaron más de 200 soluciones y con la votación del jurado y de la comunidad. Fueron seleccionadas 14 propuestas ganadoras que participan de una capacitación intensiva digital con el objetivo de convertir sus ideas en emprendimientos de impacto concretos y validados técnicamente.