En un libro, Martiniano Molina pide actuar para salvar entre todos al planeta

Martiniano Molina eligió el 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, para presentar Un futuro con futuro, un nuevo libro que aúna lo que siempre le interesó: la alimentación, el vínculo sustentable con el planeta y la política.

“Enseñando a cocinar aprendí algo, 150 recetas te bastan y te sobran para toda la vida. No necesitamos saber más. Porque sabiendo, por ejemplo, cómo se hace un guiso, sabrás cómo se hacen ‘todos’ los guisos”, explicó durante la presentación on line el ex intendente quilmeño, también ex cocinero y ahora también escritor.

Pero todo es relativo, porque “Un futuro con futuro” es en realidad su séptima publicación y el latinazgo “ex” debería asomar con interrogación retórica tanto en las arenas políticas como gastronómicas.

Martiniano Molina, que desde febrero es personal de planta del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, asesora a Horacio Rodríguez Larreta en la política gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, tiene a su cargo la reconversión del Mercado de Hacienda de Mataderos en el futuro nuevo Parque Federal, en donde “se ocupa de la cadena de valor de la industria alimentaria con acento en la sostenibilidad y el medio ambiente”, según informan sus colaboradores.

Martiniano Molina se ocupa de la reconversión sustentable del Mercado de Hacienda de Mataderos en el nuevo Parque Federal

La reciente presentación on line, en plataforma de facebook, no hace sino poner en primer plano su perfil de “activista ambiental”. Quienes lo conocen desde tiempo atrás, aún antes de que el programa de Mariana Fabbiani, Mariana de casa (2002), lo lanzara a los vaivenes de la popularidad, sostienen que Martiniano Molina, “siempre dijo que mientras existiera tierra y semillas era inexplicable que una familia pudiera pasar hambre”.

Citas con futuro

Las 156 páginas de Un futuro con futuro están jalonadas de citas prestigiosas: el Papa Francisco, Rudolf Steiner, Martin Luther King Jr., entre otros. Sin embargo, también dejaron huella en este trabajo “los vecinos de a pie” y los “faros de luz”, referencias recurrentes en el autor, tanto en la presentación como en las páginas del texto.

“Los recursos no son de una persona o de un grupo económico. Son de la Humanidad. Insisto: vivimos una transición y este concepto se debe aplicar en la educación, la economía, la salud, la justicia y la política”, subrayó el autor, que se mostró solo, junto a su mate y desde su casa junto a la ribera de Quilmes.

A sabiendas de que “al planeta lo salvamos entre todos o no lo salva nadie”, Molina presentó en sociedad al Grupo de Transición Justa, la agrupación que encausa estas “flamantes” iniciativas verdes, que convocaron a personalidades de la política, la ciencia, diversos niveles educativos e incluso del empresariado.

"Al planeta lo salvamos entre todos o no lo salva nadie", advirtió el ex intendente quilmeño

En reiterados momentos de su alocución, Molina agradeció el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a la sazón vicepresidente de C40, la organización internacional que lucha contra el cambio climático.

El entorno del “ex” cocinero no se sorprende un ápice por la publicación ecololgista de un político del riñón de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, con indudables aspiraciones depositadas en la renovación municipal del 2023.

Dicen que, cuando era uno más en la Selección Nacional Argentina de Handball, que lo llevó a competir en Japón (1997) y Egipto (1999) ya hacía campañas boca en boca, a favor de la producción orgánica local y de las compras de estación, una veta que pudo legitimar cuando fue miembro del Colegio de Cocinaros Gato Dumas.

De hecho -argumentan- dejó de ser la cara publicitaria de un queso crema porque el proceso de elaboración del producto que él mismo promocionaba violentaba su propio ideario de la producción alimentaria sustentable.

Alimentos ¿con o sin futuro?

“Una considerable parte de la producción de los alimentos destinados al consumo humano, aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año, se pierde o se desperdicia en todo el mundo”, cita Molina en su volumen, trayendo al presente el pensamiento de Ingrid Newkirk.

“El acto de alimentarnos nos remite a cuatro acciones fundamentales: conocer, comprar, cocinar y comer”, explica, pero él agregará otros dos sustantivos abstractos más, “conciencia y cooperación”, que deberían pasar a las huestes de los sustantivos concretos.

Molina quisiera que separar la basura, reciclar, hacer una huerta propia, utilizar cosméticos naturales y usar ropa sustentable fuera más que una moda: “el inicio de una nueva manera de vivir”.

“A los dirigentes políticos nos toca llevar adelante programas de acciones ‘verdes’ no por la moda o especulaciones electorales sino para proponer soluciones verdaderas”, opina mientras lo sostiene con números.

“El 60% de la población mundial vive en ciudades. En la Argentina, ese número asciende al 90%, y sigue en aumento”, advierte.

Cuando se le pregunta a qué llama “agenda verde” explica –siempre hablando en plural- que con ese término “no nos referimos sólo a los alimentos y a los residuos. Esa agenda debe abarcar otros temas claves para la sustentabilidad como la reducción de la contaminación, la movilidad sustentable, las energías renovables, la educación, la salud de los vecinos, los espacios públicos y los empleos verdes, desde una visión transversal e integral”.

Futuro y dignidad humana

A través de un video previamente grabado, también estuvo presente en la presentación literaria el catalán Joan Melé, quien preside la Fundación Dinero y Conciencia, y ejerce la vicepresidencia de Triodos Bank, una banca que promueve el manejo ético del dinero.

Joan Melé escribió el prólogo de Un futuro con futuro, un libro que a su entender es “una llamada de atención para despertar la dignidad humana”.

“Cómo es posible que la época de mayor riqueza en la historia de la humanidad también sea la de mayor desigualdad económica”, se pregunta Melé desde las flamantes páginas.

Y encuentra la respuesta en el mismo volumen que prologa y que él considera “escrito con el corazón”. “Ante una pandemia de miedo que ha contagiado a gran parte de la humanidad, este libro propone crear una pandemia de conciencia, de entusiasmo y de coraje para comprometernos con el futuro de la humanidad y de la Tierra”, opina.

Entre una pluralidad de fuentes específicas que manejó el autor para dar solidez a su enfoque, la introducción del argentino Fernando Valladares, Dr. en Ciencias Biológicas con una inmensa carrera desarrollada en Madrid, no esquiva las siempre lacerantes heridas que representan las estadísticas.

“El año 2020 acabó llevándose una buena colección de récords climáticos: (…) en el californiano Valle de la Muerte se midieron 54,4º C, la temperatura más alta medida en la Tierra desde 1931, (…) el mayor número de tormentas tropicales y huracanes, (…) olas de frío extremos batieron records, (…) la antropomasa compuesta por ladrillos, cemento, asfalto, plásticos y vidrio cruzó, en su crecimiento exponencial, la línea representada por la biomasa, que languidecía año tras año, (…) sólo queda un 40% de bosques en buen estado de conservación”, enumera Valladares.

2020 fue uno de los peores años en materia ecológica: calores y fríos extremos, tormentas y huracanes sin control, mayor antropomasa y menos bosques nativos

Y ante tal avasallamiento, Valladares piensa que sería más justo cambiar el nombre de biosfera por “antroposfera”, “ya que no es más la capa de la vida sino la esfera de lo humano”.

La gran diferencia es que la humanidad, que descree de los límites, no sabe controlar muchas cosas; entre ellas, el clima y las pandemias.

Futuro económico: modelo que no funciona

A tono con este comienzo, la visita virtual de Fernando Valladares en la presentación de Martiniano Molina, encañonó directo contra el poderío económico que –bien lo sabe y repite Greta Thunberg-, no da para más: “el modelo socioeconómico actual no funciona más, afecta la salud colectiva, la salud planetaria”, lanzó Valladares desde Madrid.

Y Martiniano Molina recogió el guante: “Hay esperanza, si a la Naturaleza se la deja respirar. Sumemos diversidades, sumemos esfuerzos, todos ustedes y nosotros somos agentes de cambio”, resumió para cerrar, despidiéndose directo a cámara, con un gracias y una sonrisa.