Esmeralda Mitre reveló que su padre ocultó bienes y una cuenta en Suiza

La muerte de Bartolomé Mitre puso al desnudo una disputa familiar. La actriz Esmeralda Mitre acusó a sus tres hermanos mayores: Dolores, Rosario y Bartolo (hijo) de haber iniciado el proceso de sucesión a espalda de ella.

Esmeralda Mitre puso acelerador a fondo y agrega detalles del conflicto afectivo y por la herencia, con los tres primeros hijos de su padre, Bartolomé Mitre. Y en el programa "Los ángeles de la mañana" sintetizó: “Un día me hinché de mis hermanos (mayores) y los fumigué. Si no me quieren, me da lo mismo”.

En la entrevista concedida a Reperfilar, la actriz habló de la tapa de la Revista Noticias donde reveló la trama familiar. "Yo no estoy acusando, me defiendo de las acusaciones que ellos no dicen públicamente y que filtran a la prensa". No me da orgullo hablar de este tema y muchísimo menos hubiera querido salir en la tapa de una revista hablando de esto", afirmò.

"Todo esto lo conozco bien porque viene desde nací. Un hermano mío se encerró una semana en su pieza. No es nuevo y nunca pensé que podía llegar tan lejos y ser tan maliciosos contra mi persona", dijo la actriz.

