Falleció Zindzi, la hija menor del histórico líder sudafricano Nelson Mandela

Con el fallecimiento de Zindzi, a los 59 años, el clan Mandela sufre una nueva pérdida. Un comunicado de la propia familia lo confirmaba: "Anunciamos con gran pesar la muerte de Zindzi Mandela, la hija menor de los leales miembros del Congreso Nacional Africano (ANC) Nelson Mandela y Winnie Madikizela-Mandela". La heredera del mayor líder que tuvo Sudáfrica en su lucha contra el Apartheid era actualmente y desde 2014, la Embajadora del país en Dinamarca, pero falleció en Johannesburgo.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa expresó públicamente su pesar en su cuenta de twitter refiriéndose a la hija menor del ex presidente Mandela como “una activista política valiente que fue una líder por sí misma”. “Esta pérdida –continuó- nos sobreviene apenas unos días antes del recuerdo mundial del nacimiento de Nelson Mandela”, refiriéndose al 18 de julio. Y luego agregó una frase que despertó un hilo polémico de críticas a su gestión: “durante los años de lucha trajo a casa la inhumanidad del sistema apartheid y la inquebrantable resolución de nuestra lucha por la libertad. Luego de nuestra liberación, se convirtió en un icono de la labor que comenzamos, transformando nuestra sociedad y dando pasos hacia espacios y oportunidades que durante generaciones nos fueron negadas en Sudáfrica”.

La frase que hizo revuelo fue “luego de nuestra liberación”, precisamente: “¿Nuestra liberación, en serio?”, pregunta el usuario Mike Stainbank, uno de los tantos seguidores del magnatario. “ ‘Luego de nuestra liberación’, con respeto, no me atrevo a hablar en nombre de Zindzi… pero su activismo y sus palabras hablan por ella. Y en mi limitada comprensión de su trabajo, ella no testimonió ni disfrutó la liberación de la cual usted habla”. O el comentario del usuario Black Egalitarian: “qué liberación? Sólo tu bolsillo se liberó”.

Aun se desconocen las causas precisas de su fallecimiento, pero la figura política de Zindzi comenzó a tomar perfil propio el día en que públicamente leyó una declaración de su padre en prisión.

Era el 10 de febrero de 1985 y, vestida de amarillo, repetía frente a una multitud congregada en el Estadio Jabulani de Soweto, las palabras en las que el líder negro rechazaba la propuesta del entonces presidente Pieter Willem Botha

El ex presidente Botha ofreció liberar a Mandela a cambio de algunos renunciamientos: “no descansaré hasta el día en que ustedes y yo seamos liberados”, insistía la epístola de Mandela.

Y los presentes, cerraron con estruendos el meeting en el que celebraban el Premio Nobel de la Paz para el arzobispo Desmond Tutu. Habría que esperar cinco años más para que Nelson Mandela recuperara la libertad.

Zindzi fue la menor de tres hermanas y su vida no fue nada fácil. Cuando nació, el 23 de diciembre de 1960, sus padres eran perseguidos por el gobierno de la Unión Sudafricana. De hecho, la niña tenía apenas menos de dos años cuando Mandela fue encarcelado en la isla Robben. De hecho, también su madre pasó varias veces por la privación de su libertad así como la niña de su eduación, que sólo se inició tardíamente por los conflictos y separaciones que sufría su familia.

Zindzi fue poeta, temperamental, estudió Derecho en Ciudad del Cabo, se casó dos veces y tuvo cuatro hijos. En 2009, la actriz sudafricana Bonnie Henna la representó en la película Invictus, de Clint Eastwood. En 2018, Zindzi recordó una vez más el legado de su padre: “ para nosotros es importante que se reconozcan nuestros puntos en común a pesar de nuestras diferencias”.

En unos días, la familia anunció brindará información sobre su inminente funeral.

MM / DS