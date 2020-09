La cuarentena va a octubre y devolvió alguna sonrisa entre Fernández, Larreta y Kicillof

La nueva etapa de cuarentena por la pandemia que este jueves 17 de septiembre definieron en la Residencia de Olivos el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof determinó que al menos para algunas fotos quedara por un rato de lado la feroz pulseada en torno a los fondos de coparticipación, volviendo a poner la mira común en el coronavirus, que sigue azotando con dureza y dejó en las últimas 24 horas el triste récord de 345 muertos. Se indicó que este viernes 18 de octubre se conocerán los lineamientos acordados, con un comunicado que daría cuenta de otras tres semanas de cuarentena, y luego de ese anuncio, Larreta y Kicillof se encargarán de detallar las particularidades de la nueva etapa en sus distritos.

Según anticiparon fuentes oficiales, ese anuncio oficial se difundirá a través de las redes sociales luego del acto que el presidente Fernández encabece en el hospital Churruca, a las 11.30. La reunión entre Fernández, Kicillof y Larreta fue la primera desde que el Gobierno nacional anunció, la semana pasada, la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.





Según indicaron las fuentes, el Presidente y el jefe de Gobierno porteño se quedaron esta noche hablando a solas una vez que el gobernador se retiró de la Quinta de Olivos.

El encuentro tuvo lugar luego de que el Ejecutivo nacional enviara al Senado un proyecto de ley que fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad. Por su parte, Larreta postergó para este viernes la presentación ante la Corte Suprema para que sea declarado "inconstitucional" el decreto nacional que recortó los fondos coparticipables que percibía el distrito en una medida que también incluirá un recurso de amparo para frenar el recorte del goteo a corto plazo.

La reunión de Olivos estaba prevista para las 18, pero comenzó una hora más tarde. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, y los jefes de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y porteño, Felipe Miguel siguieron de cerca el debate, aunque no participaron en forma directa y ya había acordado en los últimos días como seguirían los lineamientos principales de la larga cuarentena, que ya ronda los 6 meses de vigencia.

"Toda mi vida elegí el camino del diálogo, y más en este contexto angustiante que estamos viviendo. Por eso, y por encima de las diferencias que expresé la semana pasada, siempre voy a estar dispuesto a trabajar de manera coordinada para cuidar la vida de los argentinos", tuiteo Larreta poco después de las 21, con la foto de Presidencia que acompaña este texto y en el que se notan las sonrisas de Fernández y Kicillof, impresionando como una "reunión amable".

Toda mi vida elegí el camino del diálogo, y más en este contexto angustiante que estamos viviendo. Por eso, y por encima de las diferencias que expresé la semana pasada, siempre voy a estar dispuesto a trabajar de manera coordinada para cuidar la vida de los argentinos. pic.twitter.com/f0UfLo8UTt — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) September 18, 2020

El tuit de Larreta apuntaba en forma específica a las muchas voces de votantes opositores que desde las redes cuestionaban su presencia en Olivos, instándolo a romper el "diálogo" con Fernández, por los ataques justamente que desde la Casa Rosada apuntan a quitarle a CABA más fondos de coparticipación.

En el marco de ese encuentro se analizó la situación epidemiológica del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), la extensión sumaría otras tres semanas, hasta el 11 de octubre, habrá más apertura en las obras de obras de construcción privada tanto en CABA como Conurbano, y que también se verá ampliada la oferta gastronómica porteña, que en la etapa anterior había permitido empezar a atender con mesas en las veredas.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, había dicho poco antes de la reunión que "no todo lo que disponga la ciudad de Buenos Aires se puede hacer en forma inmediata en Provincia, debido a que entre una jurisdicción y la otra "hay un delay, epidemiológicamente hablando". Gollan respondió así al ser consultado sobre las actividades que podrían ser abiertas en la nueva fase del aislamiento que comenzará el 21 de septiembre.



"Abrir los gimnasios no es recomendable, y en eso estamos en línea con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós: lugares cerrados y con mucha actividad física no es recomendable abrir", precisó el ministro bonaerense. Respecto a los municipios que han permitido el regreso de la actividad de los gimnasios, Gollan dijo que "hay partidos que no cumplen con la ley, que hacen cosas que no se deben hacer; pero la Provincia ha constatado que hay mucha gente que sí cumple".

HB