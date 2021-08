Fotos: la "Marcha de las piedras" pone nombre a las víctimas del Covid-19 en Argentina

Familiares y amigos de personas que fallecieron por Covid-19 en la Argentina realizaron este lunes 16 de agosto la denominada "Marcha de las piedras", con el objetivo de homenajear a las víctimas y protestar contra el Gobierno Nacional por el manejo de la pandemia.

La idea de la protesta era llevar una piedra a la quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada, en nombre de cada uno de los más de 107.500 fallecidos por coronavirus hasta el momento.

“Esto es lo más cercano que tuvimos a un velorio”, dijo una mujer visiblemente emocionada ante la Casa Rosada. "Nuestro dolor pesa mucho más que las piedras", escribió en redes sociales otro asistente a la marcha.

Video: Cachy_Lopez/Twitter

Video: lolacalavera/Twitter

La propuesta de las piedras está relacionada con la tradición judía de colocar rocas sobre las lápidas de los seres queridos para que perduren en el tiempo, a diferencia de la costumbre católica de dejar flores.

"Por los que se fueron, por los que no están" y "Una piedra por cada ser querido que perdimos", son algunas de las frases que circularon por las redes sociales a modo de convocatoria, fijada para las 16.

Video: gustavoeloy635/Twitter

Video: Despiertenn/Twitter

En las redes sociales, donde se gestó la convocatoria, los organizadores buscaron que la manifestación se extendieran al resto de las provincias.

"Un homenaje a los que hoy ya no están. Muchos de ellos murieron en soledad mientras había fiestas e invitados oficiales. Homenaje en paz, en silencio, como recordatorio respetuoso", afirmó un usuario de Twitter.

"Si no pudiste velar a tus muertos, si no pudiste acompañar a tus seres queridos en el momento de su muerte, si no te permitieron estar, trae tu piedra a la #MarchaDeLasPiedras, que todos juntos los vamos a honrar. O pedile a #VoluntariosMarchasDeLasPiedras, que lo hagan por vos", es otro de los mensajes que circuló en redes.



ds