Francisco Tinelli evadió un control policial en Punta del Este y despistó: dio positivo en alcoholemia

Un hecho inédito sacudió a la familia Tinelli este nmiércoles por la madrugada. Francisco, el hijo de Marcelo y Paula Robles, protagonizó un accidente y una evasión policial en Punta del Este, Uruguay. Durante sus días de descanso en José Ignacio, el joven de 26 años realizó maniobras peligrosas y escapó de una patrulla, lo que terminó en un accidente. La noticia se conoció en las últimas horas, luego de que se revelara que Francisco dio positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana cuando un móvil de la jefatura que patrullaba la zona intentó detener a un vehículo que “circulaba a alta velocidad mientras realizaba maniobras imprudentes”. Sin embargo, el conductor, Francisco Tinelli, escapó en dirección a José Ignacio por la Ruta 10, detalla el escrito policial. Tras perderlo de vista por unos minutos, los oficiales lograron interceptarlo a un costado de la ruta, a la altura del kilómetro 171, luego de haber despistado.

Aunque no presentaba lesiones aparentes, Francisco Tinelli fue trasladado por precaución a la policlínica del balneario Buenos Aires, en donde los médicos constataron que estaba ileso.

En su declaración, Francisco Tinelli reconoció haber consumido alcohol en una cena previa al incidente. En un control de alcoholemia realizado en la sede de la Policía de Tránsito de San Carlos, se le detectó un nivel de 0,27 de alcohol en sangre. A pesar de la situación, las autoridades aclararon que no hubo una detención formal, y que el joven solo estuvo en la policlínica para los chequeos correspondientes.

Cabe recordar que en Uruguay rige la ley de “alcohol cero al volante”. Es por ello que “se aplicaron contravenciones correspondientes por parte de dicho personal”, según informaron las autoridades.

Horas antes, el propio Marcelo Tinelli había publicado una historia en su cuenta de Instagram en la que mostraba una comida que compartió con sus hijos Francisco, Micaela, Candelaria y Lorenzo. “Pizzas caseras en una noche increíble”, escribió junto a un video.

Esta mañana, luego de que trascendiera el hecho, el conductor aseguró en Puro Show (eltrece): “Fran está muy bien y descansando, que es lo importante. Aparentemente se despistó en la ruta, llegando a casa. Es lo que sé hasta acá”.

Luego, consultado por el control de alcoholemia que su hijo evadió, de acuerdo con lo que informó la policía local, Marcelo Tinelli agregó: “No tengo idea de eso”.

Por qué Francisco Tinelli no aceptó participar del reality familiar

Francisco Tinelli, conocido por su bajo perfil, es el gran ausente del docu-reality Los Tinelli, estrenado el pasado 17 de enero en Prime Video. Aunque había sido invitado a formar parte de la producción, el DJ y empresario gastronómico optó por declinar la propuesta de su padre, Marcelo Tinelli. Según fuentes cercanas, Francisco prefirió mantenerse al margen de la grabación, que tuvo lugar en su casa de Punta del Este, ya que, a pesar de haber crecido en un ambiente rodeado de cámaras, su deseo es evitar la exposición pública.

En octubre pasado, Francisco abrió un restaurante estilo oriental en el barrio porteño de Palermo junto a algunos amigos dedicados a la gastronomía. En ese momento, comentó: "Mientras, sigo con mis estudios de producción musical. Esto es una de las tantas cosas que me gustan y que, por suerte, se van dando. Soy un melómano y continúo con mi proyecto de música electrónica, siempre pensando en lo que viene. Quieto, jamás".

Además, el hijo del reconocido conductor explicó que prefiere el mundo del "detrás de las cámaras" a la exposición pública, mencionando que su incursión en el modelaje fue algo breve y sin mayores intenciones: "Jugué un rato, pero no era lo mío. Si me hubiera interesado, me habría puesto a estudiar para eso".

Sin embargo, se encargó de aclarar que su decisión de no exponerse no era una cuestión de timidez, y reconoció que, en ese aspecto, se parece mucho a su madre, Paula Robles: “No es fácil formar parte de esta familia en la que siempre pasan cosas, pero tampoco es imposible. Mamá siempre supo manejarse, nadar tranquila en aguas mansas, sin exponerse mucho. Y eso a mí me dio mucha tranquilidad y soltura. A mis hermanas las reconocen mucho por la calle, pero a mí muy pocos. Nadie sabe de mi vida privada, que además no tiene nada de especial”.