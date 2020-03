Fuerte terremoto en el Pacífico desató alerta de olas gigantes en las Islas Kuriles

Un terremoto de gran magnitud que se produjo cerca de las Islas Kuriles generó olas de medio metro en la ciudad rusa de Severo-Kurilsk, reportó el departamento de Emergencias de la provincia de Sajalín.

"El tsunami llegó a Severo-Kurilsk a las 15:15 (04:15GMT) con olas de unos 50 centímetros, si causar víctimas ni destrucciones según la información preliminar". Al mismo tiempo, se señala que "la amenaza del tsunami persiste, por lo que habitantes de Severo-Kurilsk permanecerán en un área elevada y segura".

Según el Servicio Geológico de EEUU, un terremoto de magnitud 7,5 se produjo a 219 kilómetros al sur-sureste de Severo-Kurilsk a las 2:49 GMT. El sismo tuvo su hipocentro a 56,7 kilómetros de profundidad. No hubo que lamentar víctimas pero un examen preliminar realizado en Severo-Kurilsk, ciudad de unos 2.500 habitantes, reveló algunos daños en chimeneas, cortes en el suministro de energía eléctrica y rotura de tuberías de calefacción en el hospital.

La región de una de las zonas más activas del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Los habitantes de la localidad rusa de Severo-Kurilsk salieron a las calles y los equipos de rescate fueron puestos en alerta de inmediato tras el terremoto. Los residentes de Petropavlovsk, por su parte, comparten en las redes que sus muebles se balanceaban y los objetos caían al suelo. Por el momento, no hay informes de heridos o víctimas mortales.

Serán los expertos quienes tomen la decisión de levantar la alerta de tsunami cuando las olas hayan retrocedido. ​El temblor también provocó una alerta de tsunami en Hawai, ubicado a unos 5.600 kilómetros de distancia, que luego fue cancelada.

#Earthquake (#землетрясение) possibly felt 2 min ago in #Petropavlovsk-Kamchatskiy #Russian Federation. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/Pol71Tz8th