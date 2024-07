Presentarán un proyecto para incluir las propinas en el ticket y habilitar su pago electrónico

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó este jueves en sus redes sociales las primeras aristas de un proyecto que se dará a conocer en los próximos días, con vistas a incluir las propinas en el ticket, con la posibilidad de que se puedan pagar con medios electrónicos. Por otro lado, el funcionario sigue de cerca el fortalecimiento de las alianzas en el Parlamento, enfocado en el próximo objetivo del Gobierno en el Congreso: la aprobación de la Ley Hojarasca.

Sturzenegger explicó en su cuenta de X que la inclusión en el ticket "no hará de ninguna manera que la propina sea obligatoria, sino que seguirá siendo voluntaria", y aclaró que "tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector".

A propósito de las modificaciones previstas en el proyecto, el ministro libertario señaló que "en definitiva, el único cambio es que podrá sumarse [la propina] al ticket, por lo que quien quiera podrá pagarla también de manera electrónica".

El ex presidente del BCRA afirmó que se trataría de una iniciativa "donde todos ganan: trabajadores, empresarios y consumidores". “De eso se trata un sistema de mayor libertad económica que propone el presidente Javier Milei”, remarcó.

De esta forma, el funcionario formuló sus primeras declaraciones desde que asumió el cargo y se refirió asimismo a "la agenda de la libertad económica" como su principal prioridad.

Al respecto, recordó la "famosa frase" de que 'a más leyes, menos Justicia hay'. "Yo creo que Argentina está sobrecargada de normas y regulaciones, el presidente me ha pedido que avancemos en sacarle ese pie encima a la actividad productiva, que es una de las maneras más eficaces que tenemos de promover la actividad económica, el empleo y el crecimiento", manifestó.

Seguidamente, enumeró como su segundo objetivo "la transformación del Estado. Se ha aprobado la ley Bases, que le da al Gobierno un año para encarar el proceso de reforma del Estado".

El mantra libertario: "No hay plata"

A continuación retomó la premisa libertaria de 'No hay plata', argumento que el oficialismo esgrimió para justificar el ajuste que terminó impactando de lleno en el poder adquisitivo de los jubilados y el impasse de las obras públicas. "Me parece importante recalcar la frase del Presidente: 'No hay plata'. Cada peso que gasta el sector público es un peso que alguien paga, ya sea con impuestos o con impuesto inflacionario, que se paga con emisión",consideró Sturzenegger.

Si bien todavía no hay precisiones sobre el tratamiento de la Ley Hojarasca, el ministro ya se movió para abrochar los votos necesarios en los bloques parlamentarios, antes de decir nada sobre la normativa que integra el proyecto.

Después de la experiencia tanto del DNU 70/2023 como de la ley Ómnibus, de su autoría ambos, fue mentor de la eliminación de regulaciones, como los casos de los alquileres o las normas sobre góndolas y abastecimiento, con lo que también provocó marchas atrás del Gobierno, como en el sector oligopólico de las prepagas de salud.

Simplificación de leyes 'obsoletas'

Como parte de la Ley Hojarasca próxima a tratarse, la simplificación de decenas leyes consideradas obsoletas apuntaría en primer término al derecho de la propiedad, afirmó el ministro, y mencionó los casos del control de las palomas o la normativa de prioridad de mochileros.

De todas formas, subsiste la sensación generalizada de que el próximo paso de la cartera consistirá en reavivar iniciativas que ya habían despertado resistencia, contenidas en los paquetes de reformas de diciembre pasado: la eliminación del precio único de venta al público para el sector editorial y de las regulaciones que protegen a las industrias del azúcar y el limón.

Como el Congreso permanecerá en receso hasta el 26 de este mes, los proyectos recalarán finalmente en la mesa de entradas.

En el lapso, el ministro a cargo de la desregulación económica deberá negociar con los bloques los votos para que sus iniciativas pasen la barrera de los lobbys azucarero y limonero, y de la oposición cerrada del peronismo.

