El precio del pan aumentará un 12% en los principales centros urbanos de la provincia de Buenos Aires. Así lo advirtió Martín Pinto, directivo de la Cámara de Industriales Panaderos, quien detalló que la decisión es consecuencia de los “constantes aumentos que venimos sufriendo en las materias primas, los insumos, combustibles y las tarifas de los servicios públicos”.

“Lamentablemente no podemos asegurar que no vaya a haber nuevos incrementos en el corto plazo, ya que los precios no dejan de subir. Dicen que la inflación bajó, pero nuestros costos siguen aumentando día a día”, manifestó Pinto.

Martín Pinto

Pinto detalló que el precio del kilo de pan varía de acuerdo a la zona, costando $2.500 en los barrios, $3.300 en áreas céntricas, y superando los $4.000 en algunas localidades. “Los aumentos venían bastante estancados, pero la harina subió dos veces en menos de 15 días, y además están los costos de los servicios y el combustible. Hace un año que no aumentábamos nuestros productos, pero la verdad es que ya era insostenible, queremos tratar de evitar cierres de panaderías y pérdida de fuentes de trabajo”, explicó el referente de la Cámara de Industriales Panaderos.

Por otra parte, Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires (FIPPBA), señaló que el precio de la bolsa de harina de 25 kilos subió un 10%, mientras que el precio del cajón de huevos pasó de $50.000 a $80.000 en solo dos semanas.

El dirigente explicó: “El kilo de pan debería estar alrededor de los $4.000, pero en gran parte se encuentra por debajo de ese precio debido a la competencia desleal de las panaderías clandestinas. Muchas panaderías dejaron de vender bombones, masas secas o finas porque, si no se venden, representan una pérdida del 100%”.

Panaderías

Crece la inflación en alimentos

Según datos de diferentes consultoras, la inflación en alimentos y bebidas alcanzó el 0,8% en la primera semana de abril, lo que representa una importante aceleración respecto a la semana anterior, que había sido del 0,4%.

Los aumentos más importantes fueron para los panificados, con un incremento del 2,7%; lácteos y huevos aumentaron un 1,4%; y carnes creció un 0,7%.

Tomando en cuenta el resultado de las últimas cuatro semanas, carnes lidera los aumentos con 6,3%, le siguen lácteos y huevos con 5,6%, verduras con 3,3% y bebidas 2,8%.

Por otro lado, en febrero la inflación había sido del 2,4%, según informó el INDEC. La cifra significa un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al primer mes del año. Así, la suba acumulada en el primer bimestre es del 4,7%, mientras que en el último año suma un 66,9%.

