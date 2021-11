Ibai y The Grefg fueron nominados por The Game Awards para el premio mejor creador de contenido del año

Abrió la votación para votar al mejor creador de contenido del año 2021 en el sitio web de The Game Awards. Los nominados son: los españoles Ibai Llanos y David The Grefg Cánovas, el estadounidense Clayton Dream, la norteamericana Leslie Fuslie Ann Fu y el brasileño Alexander Gaules Borba. En números, los candidatos a quedarse con el premio son los españoles, quienes tienen muchos más seguidores en la plataforma de Twitch.

No es por desmerecer a Gaules y Fuslie, pero estos streamers son muchos más pequeños en lo que respecta a audiencia y viewers. Mientras que The Grefg cuenta con 8,5 millones de seguidores en Twitch, e Ibai 8,4, lo siguen Dream con 5,7, Gaules tiene 3,2 y Fuslie recién supera el millón de fanáticos. Además, cabe señalar que Ibai viene éxito tras éxito y hace unos días ganó por segundo año consecutivo el premio a mejor streamer del año en The Esports Awards.

Por su parte, The Grefg lanzó este año su skin personalizada en el videojuego Fortnite. Lo que le convirtió en el primer español que tiene su propia vestimenta en el juego desarrollado por Epic Games. También cabe destacar que en el día de la presentación superó los dos millones y medio de espectadores y de esa manera logró la obtención del Récord Guinnes de más viewers en directo en la plataforma de Twitch.

Clayton, alias Dream, es un YouTuber estadounidense y streamer de Twitch conocido principalmente por crear contenido de Minecraft. Tiene mucho carisma y suele ocultar su rostro bajo una máscara con el emoticon de una sonrisa. Ganó mucha popularidad en los últimos dos años tras haber subido videos basados ​​en el juego de construcción de mundo abierto. Y es, sin dudas, el máximo competidor a quedarse con el galardón.

Alexander Gaules Borba, creador de contenido brasileño, fue el streamer más visto del mundo en el mes de octubre y, además, es el único que emite los partidos de la NBA en su canal de Twitch. Es un player profesional retirado de Counter Strike: Global Offensive. Hace unos días fue baneado de la plataforma tras olvidarse de poner la geolocalización y que se pueda ver la transmisión de baloncesto en cualquier parte del mundo.

Y por último, la única mujer de la gala es Leslie Ann Fu, más conocida por su nombre de usuario en línea Fuslie. Es una streamer estadounidense de Twitch y creadora de contenido para la marca de estilo de vida y la organización de juegos 100 Thieves. Si bien viene en pleno crecimiento, está lejos todavía de llegar a la popularidad de todos sus competidores. Y hay que tener en cuenta que esto influye a la hora de la votación para elegir al ganador.

