Un camioneta policial que perseguía a un auto con denuncia de robo a toda velocidad por calles de Villa Martelli, en el partido de Vicente López, terminó provocando un gravísimo accidente, cuando el oficial que conducía perdió el control, chocó contra autos estacionados y luego fue a impactar contra un grupo de jóvenes que estaban en la vereda de enfrente. El saldo fue devastador, dos de ellos están graves, con videos que empiezan a conocerse del hecho que son escalofriantes, secuencias que muestran la desesperación de los chicos ante una paradoja cruel del destino que en apenas segundos convirtió un motivo de reunión y diversión en un cuadro de vida o muerte.

Todo sucedió esta madrugada en la calle Carlos Melo, frente al Club Atlético La Escuelita (CALE) de Martelli. El grupo de jóvenes que estaba en el lugar con una pequeña parrilla casi en la esquina, primero se sobresalta al ver pasar, en ese lugar habitualmente tranquilo y mucho más en horas nocturnas de un feriado, a un auto verde a altísima velocidad. Se trataba de un coche que luego se informó tiene pedido de captura por robo, pero casi no alcanzan los jóvenes a comentar esa situación, que aparece en escena también a enorme velocidad una camioneta de la Policía de Vicente López, que desataría un desastre: el policía que maneja pierde el control, no se sabe todavía por qué, choca un auto estacionado, con tan macabra suerte que enfila luego de ese impacto hacia los jóvenes, y los embiste de lleno, provocándoles a dos de ellos heridas de gravedad. La violencia del impacto fue tan espeluznante, que la camioneta arrancó de cuajo el poste de luz de la esquina como si fuera de papel:

La imagen de la cámara callejera alcanza a mostrar a uno de los chicos que se agarra la cabeza cuando ve a la camioneta policial impactar contra el auto estacionado, pero la secuencia sigue cuando el móvil sale disparado hacia el grupo, varios de cuyos integrantes no alcanza a correrse porque de la calma al desastre apenas transcurren segundos.

Uno de los jóvenes es el que está más complicado, su estado es realmente grave, mientras que otro tiene lo que se definió en primera instancia como "heridas de consideración". Ambos fueron derivados obviamente con la premura del caso a hospitales cercanos.

Los oficiales que iban en la camioneta se ven en el video en estado de shock en el vehículo, no atinan a bajar, no se sabe si producto del golpe, porque la camioneta resultó con graves daños, o para no enfrentar a quienes les gritaban "¿Cómo hicieron esto? "Están drogados?", "¿Están borrachos?' para causar un accidente de semejante magnitud.

Conmocionados por la situación, numerosos vecinjs salieron de sus casas rápidamente ante el estruendo y los gritos, algunos grabaron los momentos posteriores al accidente y se escucha a una chica decir que no muevan a uno de los heridos.

Otro policía que venía en una segunda camioneta, mienttas se escucha que increpaban a los oficiales del choque, trata de tranquilizar al grupo, pero todo en un marco de desesperación que resulta desgarrador. "No se van a ir, quedate tranquilo", le dice ese policía a los que insultaban a los de la camioneta, mientras otros pedían "¡Hagan algo! ¡Llamen a una ambulancia!".

Desde el municipio de Vicente López se limitaron a señalar que que se trataba de una persecución en la que "dos patrullas iban detrás de un auto con pedido de captura que había sido detectado a través de uno de los pórticos del anillo digital". Se supo luego que el auto que escapaba había sido posteriormente, y que había sido detenida una mujer que iba en ese vehículo, sin más aclaraciones. Solo queda esperar los partes médicos de los heridos, y confiar en que puedan salir adelante de tan irracional trance.