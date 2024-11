Javier Milei se metió en una polémica al aire de TN por el dólar: "Abstinencia de pauta"

En su cuenta en la red social en X, el Presidente compartió un fragmento de un programa en TN en el que, ante la pregunta del conductor Diego Sehinkman sobre si convenía “salir corriendo a comprar dólares” por un posible futuro aumento de la moneda estadounidense, el consultor Salvador Di Stéfano abandona el set de televisión: “Dediquémonos a otra cosa, no entendimos nada”.

El presidente festejó la actitud del consultor y criticó al conductor, tildándolo de ser parte de los “operadores que apuestan por el fracaso”. Y culminó el posteo con la sentencia “ABSTINENCIA DE PAUTA”.

En el video se observa que Diego Sehinkman le dice a Di Stéfano: “Supongamos que tengo un excedente y digo ‘me voy corriendo a comprar dólares porque están baratos y seguramente esta mercadería va a subir’”. Ante esta pregunta, el consultor, ofuscado, dice “¡dediquémonos a otra cosa, no entendimos nada!”, se levanta de su asiento, y se retira, pero ante la insistencia del panel, vuelve a sentarse. “Todos los programas decís lo mismo”, le responde el consultor, a lo que éste contesta, “vos vas contra la historia argentina”, y Di Stéfano remata: “La historia Argentina está teñida de tragedia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Inflación en dólares: cuáles son las medidas del Gobierno para combatirla | Canal E

El video fue compartido en las redes por la propia cuenta de Salvador di Stéfano, que lo acompañó con el comentario: “Y dale con comprar dólares!!!”.

“@SalvaDiStefano FABULOSO frente a los operadores que apuestan día a día por el fracaso. Hay que ser muy jodido y/o ignorante para referenciar el pasado económico de Argentina cuando por primera vez en 124 años hay superávit financiero. ABSTINENCIA DE PAUTA…”, fue el posteo del Presidente.

La discusión en Twitter.

Parece que el posteo del presidente no le cayó demasiado bien al conductor Diego Sehinkman, que le contestó aclarando que a través de la misma red social, cuestionó los dichos del Presidente y afirmó que la secuencia no fue más que un paso de comedia para entretener a la audiencia. “Operadores??? Pequeño show que armamos en el corte para mostrar la conducta histórica de los argentinos y el dólar. Y lo acordamos con @SalvaDiStefano. O no, Salvador?”.

“Si se cumple con la promesa de bajar el crawling peg, estaríamos yendo a contramano del mundo” | Canal E

En otro posteo, el conductor intenta nuevamente interpelar a Di Stéfano para que admita que la secuencia fue armada: “Hola @SalvaDiStefano por que no contas que fue un juego que acordamos antes del aire para plantear el tema del dólar. Si no es muy deshonesto de tu parte”.

A pesar de los esfuerzos de Sehinkman, el consultor no se volvió a referir al tema.

FM