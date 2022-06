El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill festejan en estos días sus 45 años de matrimonio, y en ese marco un divertido paseo en bicicleta este sábado cerca de su casa en Delaware, terminó con un momento de incertidumbre, ya que al detenerse e intentar bajar su bicicleta, el mandatario cayó pesadamente hacia un costado, dándose un fuerte golpe en el asfalto.

De inmediato los agentes del Servicio Secreto que rodean las 24 horas al mandatario acudieron a socorrerlo y le ayudaron a incorporarse. "Estoy bien, estoy bien", dijo Biden, aunque la escena del golpe hizo que las sonrisas del momento, incluso con mucha gente que lo saludaba, mutara de pronto de alegría y sonrisas a preocupación.

El tema se retrató inmediatamente en las redes sociales, con mensajes y videos que mostraban la llegada de Biden a un punto en que la caravana que lo acompaña se detenía, y allí el mandatario demócrata parece no poder levantar una de las piernas para bajar y cae pesadamente:

US President Joe Biden suffered a fall as he tried to get off his bike at the end of a ride at Cape Henlopen State Park near his beach home in the state of Delawarehttps://t.co/E0eCSxB2pi