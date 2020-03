De Vido quiere castigos "a jueces y fiscales que abusaron su poder para encarcelarnos"

"Estamos muy emocionados, honestamente no esperaba quedar en libertad, es difícil razonar en un momento así...", le dijo esta tarde el exministro del kirchnerismo Julio De Vido al periodista Víctor Hugo Morales, en C5N, señalando "voy a seguir trabajando y dando testimonio para los compañeros que quedan presos también recuperen su libertad y espero que haya sanciones para quienes abusaron de su poder para encarcelarnos".

El ex titular de Planificación Federal durante las gestiones del kirchnerismo cumplía prisión domiciliaria por una causa relacionada con Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, y este miércoles 4 de marzo el Tribunal Oral federal 1 dispuso el cese de su preventiva, al considerar que que la pena máxima del delito del que se lo acusa es de seis años; además de la falta de condenas firmes; su arraigo considerado “suficiente”; el hecho de que “lleva ya detenido preventivamente un lapso mayor al plazo máximo legal de los dos años”; y finalmente el hecho de que “tampoco se vislumbra la posibilidad de que su enjuiciamiento tenga inicio a corto o mediano plazo”.

"Es un gusto saludarlo, esto (por su libertad) es por la lucha de mucha gente entre las que usted estuvo, así que le agradezco", le dijo De Vido a Victor Hugo, señalando que "igual sigo conmocionado por los compañeros que incluso tienen cáncer y todavía están presos". "El espíritu de la lucha indomable de mi esposa fue mi gran sostén", indicó el ex funcionario, y cuando VH le preguntó "si i va a ir a Diputados a preguntar por su desafuero", De Vido contestó "voy ir a todos lados, con mucha tranquilidad, con el ánimo sereno, pero quiero explicaciones en algunos casos, explicaciones".

"Voy a seguir trabajando para que los jueces y fiscales que fueron sometidos a la presión y el mandato del macrismo, es importante como dice el Presidente que se reforme la Justicia, pero lo que hay que hacer es cumplir las leyes que hoy, si se hubieran cumplido las leyes nosotros no habríamos ido a prisión, por eso hay que castigar a los que abusaron de su poder y nos encarcelaron", recalcó.

"La verdad no creía que iba a quedar en libertad, a mi la verdad me condenaron por no controlar una empresa que no me correspondía, pero hay otros casos como el (Ricardo) Jaime que son una barbaridad", indicó De Vido, remarcando que "me causa gracia ahora como Tonelli o Pichetto dicen que Macri es un perseguido por la Justicia". "Yo voy a trabajar para defender los derechos de todos, incluso los del mismo Macri", concluyó De Vido, agradeciendo a la tarea que llevaron adelante sus abogados defensores.

HB / DS