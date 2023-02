La interminable lista de una maestra revolucionó Twitter y generó la pregunta: ¿hace falta tanto?

Los padres de niños en edad escolar saben que el comienzo de clases llega acompañado siempre con la famosa y conocida, pero poco amada, lista de útiles. Elementos que van cambiando según las edades de los niños y que son un verdadero desafío cuando se trata de los más pequeños. Es en la sala de 4 y 5 años donde se utilizan productos de diversa índole.

Vuelta a clases más cara: la canasta de útiles con aumentos del 135%

Sin embargo una maestra no sólo pidió todo lo que recordó sino que agregó a su listado paracetamol, colores de determinada marca y hasta "goma eva color piel". En Twitter su lista se volvió viral y además fue acusada, entre muchas otras cosas, de "racista".

“La que volvió de vacaciones con pocas exigencias es la maestrita del jardín de la bendi”, escribió Gabriel Lucero en un mensaje que luego se volvería trend topic.

La que volvió de vacaciones con pocas exigencias es la maestrita del jardín de la bendi pic.twitter.com/dhI0rQ97LT — 🅖🅐🅑🅘🅣🅞🅗 (@gabrielHLucero) February 25, 2023

Más de 36 mil personas reaccionaron hasta este momento y unos 2200 comentaron. Mensajes como: "Soy docente, es feo criticar a colegas, pero por favor qué se toman antes de armar las listas??? Todo eso sale como 20 mil pesos! Si todos los alumnos llevan todo eso tienen elementos hasta 2030. O 2031"; "Cuando te entregan semejante papiro y lees "PARACETAMOL" es momento de buscar vacante en otro lugar, desde el preciso momento en el q se toman la atribución de automedicar a un niño, te tenes q dar cuenta en que clases de manos dejas a tu bendi", comentaron entre muchos mensajes más.

La goma eva color piel desató la furia también ya que fue clasificada como “racista” al pedir este color. “Le lavan la cabeza diciendo que el color piel es el color rosita claro”, remarcó otra internauta.

“La maestra: ‘Vendo todo lo que no use, y las próximas vacaciones me las tomo en un “all inclusive” en Punta Cana, tomando sol, rodeada de resmas que me van a sobrar para hacer sombra. Me hago untar el Hipoglós por un par de dominicanos, y si me duele la cabeza me tomo el ibuprofeno”, remarcó otro seguidor.

Lo cierto es que la eterna lista movilizó la red del pajarito a escasas horas del comienzo de clases en muchas provincias. ¿Llevarán semejante cantidad de útiles?