La madre de un alumno que ingresó al aula de una escuela y atacó a un estudiante al acusarlo de hacerle bullying a su hijo explicó lo que pasó. Esto ocurrió en los últimos días en una escuela rionegrina y trascendió un video en el que se ve lo que ocurrió y cómo la mujer ingresa violentamente y denuncia que nunca recibió respuestas de la institución.

Se trata de Romina, de General Roca, quien dialogó con Telefe Noticias y comenzó aclarando que estuvo mal su reacción y que pediría disculpas al chico agredido y a su familia. “La situación me desbordó emocionalmente, no justifico mi accionar. Es una situación que se podría haber evitado hace mucho tiempo, esto no es nuevo”, relató.

“Me enojó presentarme muchas veces en el establecimiento para pedir que intervinieran porque mi hijo sufría abuso emocional y físico por alumnos de años superiores”, explicó resignada.

“Mi hijo iba a explotar o iba a ser lastimado. A él le pegaron entre cuatro compañeros de cuarto año, llegó un día a casa todo ensangrentado. Esto se lo comuniqué a las autoridades de la escuela y nunca me dieron respuesta. Me dijeron que no podían intervenir porque eran menores”, agregó Romina.

“Yo le dije a mi hijo que no se defendiera ni contestara las agresiones. Estas son las consecuencias. Antes de entrar desbordada al curso pedí que por favor frenaran a los chicos que molestaban a mi hijo. La respuesta del preceptor fue insultarnos a mi hijo y a mí”, lamentó la mujer que, de acuerdo a su relato, quedó completamente desamparada.

“Lo que hice fue defender a mi hijo, no fue la manera más adecuada de terminar esta situación”, concluyó.

El ataque en el aula

El conflicto llegó al límite este miércoles cuando Romina ingresó al aula del supuesto agresor de su hijo y fue directo a golpearlo. “Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces”, dijo al irrumpir en el aula.

En las imágenes se ve a la mujer acercarse hasta el joven y darle una trompada, mientras el resto de los compañeros intentan detenerla. En esas circunstancias la docente que estaba frente a la clase queda paralizada.

