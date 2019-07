La Policía busca a la mujer que abandonó a su beba en una bolsa de basura

Una beba recién nacida fue encontrada por vecinos en una bolsa de residuos en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento. La nena está ahora internada y en perfecto estado de salud, mientras la Policía busca a la mujer que la dio a luz y la arrojó a la basura. "Estaba en la puerta del estacionamiento y un muchacho me dice que hay una bolsa que se mueve. Cuando la abrimos encontramos a la bebé con el cordón y la placenta, debía haber nacido hacia muy poquito rato", contó Gabriel, el vecino que la encontró. "Ahí nomás mi mujer la abrigó con una campera y llamó a la policía". Todavía tenía el cordón y la placenta.

En diálogo con Radio Uno, el periodista local Tomy Barneche informó que "la policía aún no pudo dar con la madre". "Según la investigación, la mujer no sería de Capitán Sarmiento sino de una localidad vecina o de la zona rural, por ello se la busca en Arrecifes, Duggan, San Antonio de Areco y La Luisa", agregó. Barneche añadió que "las pericias indicaron que la beba tenía pocas horas de nacida y que el parto no se realizó con atención médica, por ello es probable que la mujer sufra algún tipo de problemas de salud por los que tenga que acudir a un centro hospitalario o a un médico particular».

La beba "fue atendida inmediatamente" en el Hospital Municipal San Carlos, dijo Lucía Álvarez, del Servicio de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio, quien agregó que la paciente está "en perfecto estado de salud". Dijo, además, que "a pesar de la buena voluntad de los vecinos que fueron muy solidarios, es importante recordar que la beba aún no se encuentra en estado de adoptabilidad, y que esa será una determinación que será producto de un proceso judicial con los servicios de infancia". "Es importante comunicar esto, quienes quieran adoptar deben anotarse en un registro nacional, no existe la posibilidad de anotarse para adoptar a esta beba directamente, sino que hay pasos legales ya establecidos", explicó.

D.S.