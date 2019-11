Leandro Báez: "Mi papá sabe lo que hizo y lo que no, tiene que salir a aclararlo"

Leandro Báez, el menor de los hijos del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez, habló este miércoles con el canal Todo Noticias y admitió las diferencias que tiene con su padre, indicando "él sabe lo que hizo y lo que hizo, no sé que está esperando para salir a aclarar las cosas".

Remarcando la tensión que dejó en el seno de la familia Báez la detención de Lázaro y las complejas situaciones judiciales derivadas por la investigación de la "Ruta del dinero K", Leandro precisó que "hay cosas personales que debemos pulir, debemos pulir la relación y hasta la amistad de padre e hijo", aunque confió en que esa es "una charla pendiente que vamos a tener".

"Obvio que lo extraño, si hasta tengo un hijo que nació ahora y no lo conoce", dijo el joven en la charla con el periodista Nicolás Wiñazki, señalando que en el tema judicial "tomé otro camino con otros abogados, pues no estoy de acuerdo con su defensa".

"Se lo dije, discutimos por esa situación, y tomé la decisión junto a Melina, mi hermana, de tener distintos abogados por una cuestión de defensa. No me sentía cómodo con los profesionales que él tiene alrededor, y tengo mis dudas sinceramente de si lo defienden", añadió. También planteó reservas sobre los tribunales federales porteños, al decir que "conocí el submundo complicado de Comodoro Py, donde hay muchas operaciones, muchos emisarios, y eso no está bueno".

Sostuvo que "tengo un peso que es el apellido, que no lo oculto para nada" pero manifestó que tiene problemas para conseguir trabajo, y negó ser millonario, agregando que "todo lo que dicen de que Lázaro tiene 500 mil hectáreas o plata enterrado en los campos es una locura, nunca supe de eso".

Báez hijo negó de manera tajante cualquier relación con las cuentas en el exterior atribuidas a su padre: "Lo dijo el propio banquero (de Suiza), cualquier empresario puede tener cuentas en el exterior y que yo no las había operado, que era beneficiario a través de una fotocopia de un pasaporte. Ser beneficiario es como si hago un seguro de vida para mis hijos, y no tienen ni idea".

Citado por la agencia Télam, Leandro Báez advirtió que "Lázaro tiene la última oportunidad de declarar ahora y lo debe hacer, porque ahorraríamos mucho tiempo en el proceso".

Sobre si su padre mantiene silencio para preservar a los Kirchner, Leandro contestó lacónicamente "no creo", aunque expresó "eso igual lo sabe él", en obvia alusión a su padre. Tampoco abundó en la relación de amistad que Lázaro tenía con los Kirchner.

Sobre la ruta del dinero K, cabe consignar que el banquero Alex Mauro, ex responsable para Latinoamérica del banco suizo "Safra Sarasin" sostuvo la semana pasada que abrió cuentas por millones de dólares a nombre de sociedades vinculadas a Lázaro Báez y con sus cuatro hijos como beneficiarios, desde junio de 2012. Mauro declaró como testigo por videoconferencia desde Suiza y se refirió a reuniones en ese país y en la Argentina con el hijo mayor del detenido empresario, Martín Báez, su abogado Jorge Chueco y su contador Daniel Perez Gadín.

El banquero agregó que después de abrir una primera cuenta a nombre de la Fundación Kinsky para depositar unos 25 millones de dólares, el entonces contador de Báez, Pérez Gadín, le presentó a otro de los acusados, Fabián Rossi, y éste le pidió abrir otras dos cuentas. También sostuvo que los beneficiarios de todas las cuentas eran los cuatro hijos del dueño de Austral Construcciones, Martín, Leandro, Melina y Luciana, juzgados ahora junto a su padre.

HB