En tiempos del Boca ganador de Carlos Bianchi, con muchas definiciones por penales infartantes que los xeneizes terminaban coronando a favor, solía ironizarse que el calvo DT "tenía el celular de Dios"... Y en estos tiempos de Lionel Scaloni al frente del seleccionado argentino, bien podría decirse que el DT campeón del mundo también tiene alguna "conexión" con el cielo. Es que sus números son impactantes: ganó 11 de 12 partidos de eliminación directa, lo que convierte en el DT récord de choques "mata-mata" en el equipo nacional haya tenido en toda su historia.

La última derrota argentina en eliminaciones directas fue en la Copa América de 2019, en las semifinales ante Brasil, cuando el cinco veces campeón del mundo se impuso por 2-0.

Con el triunfo de este jueves ante Ecuador. Scaloni ahora aventaja a Vicente del Bosque, el inolvidable DT español, que entre los años 2009 y 2013 acumuló nueve victorias en partidos de eliminación directa. Y el podio lo completa el mítico entrenador brasileño Mario 'Lobo' Zagallo, con ocho victorias seguidas en ese tipo de definiciones.

Nuevamente las atajadas de Dibu Martínez fueron cruciales para que Argentina siga adelante. (FOTO NA)

Scaloni está al frente de la Selección desde 2018, cuando asumió en forma interina luego que el equipo nacional quedara afuera en el Mundial de Rusia, en ese torneo a cargo de Jorge Sampaoli. Y desde que se hizo oficial la apuesta de dejarlo al hombre de Pujato a cargo del equipo albiceleste, consiguió tres títulos de manera consecutiva: Copa América 2021 ante Brasil, Finalissima con victoria contundente ante Italia por 3-0 en 2022, y finalmente la gloria del Mundial de Qatar, tambien en 2022, cuando Argentina venció a Francia por penales luego del empate 3-3 (4-2).

Todos los 'mata-mata' de Lionel Scaloni

La siguiente es la lista de las 11 victorias que registra LIonel Scaloni al frente del equipo argentino en choques de eliminación directa:

Venezuela 2-0 cuartos de final Copa América 2019

Brasil 0-2 semifinales Copa América 2019

Chile 2-1 tercer puesto Copa América 2019

Ecuador 3-0 cuartos de final Copa América 2021

Colombia 1-1p semifinales Copa América 2021

Brasil 1-0 final Copa América 2021

Italia 3-0 Finalissima 2022

Australia 2-1 octavos de final Mundial 2022

Países Bajos 2-2p cuartos de final Mundial 2022

Croacia 3-0 semifinales Mundial 2022

Francia 3-3p final Mundial 2022

Ecuador 1-1p cuartos de final Copa América 2024.

"La verdad, hoy no disfruté nada"

En la conferencia de prensa luego de la victoria por penales ante Ecuador, Scaloni admitió que "esta vez no disfruté nada, ganar así no se disfruta nada, esta vez no fue una alegría que diga la pasé bien...".

"Ecuador fue un equipo difícil, duro, que juega bien además y que físicamente está bien y se nota que son jugadores de un nivel físico importante", aseveró Scaloni. "En los penales creo que el equipo sintió una confianza ciega en su arquero y para nosotros es fundamental, aún fallando Lio (Messi, el primer penal) creo que el equipo sabía que iba a suceder algo positivo. Eso es muy importante", agregó el DT.

Sobre la tarea de Messi, que inicialmente estuvo en duda tras una molestia en los aductores que lo dejó fuera del último duelo de Argentina en la fase de grupos, Scaloni señaló que "Messi siempre sumó al equipo, el juega bien y los demás juegan bien. Esta vez le fuimos preguntado cómo estaba yendo y cada vez que le pregunté, estaba bien. Él no es un jugador para que tenga que correr atrás de los jugadores ecuatorianos que son rápidos, que son veloces. Hay momentos y momentos", añadió.

"Creo que Messi terminó bien, la última vez que le preguntamos cómo estaba, faltaban 4 o 5 minutos y estaba bien, no creo que tenga problemas y estamos en una semifinal y es un valor muy bueno", cerró Scaloni.