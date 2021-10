Llaman a indagatoria a Macri y el PRO denuncia una venganza K

Mauricio Macri volvió al centro de la escena. Desde Miami, donde viajó a presentar su libro y a dar una serie de charlas, recibió una noticia que no estaba en su agenda: el pedido de indagatoria dictado ayer por la Justicia en el marco de la investigación por espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra un grupo de familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el Ara San Juan en 2017.

“Estas cosas son las que nos llevan de nuevo a Venezuela”, le dijo Macri a su círculo más cercano, según pudo reconstruir PERFIL. Estaba esperando algún ataque o vendetta del kirchnerismo, según dejó trascender entre los suyos. Es que siquiera estaba imputado, a diferencia de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, uno y dos de la AFI, quienes venían siendo investigados por la Justicia y fueron procesados ayer.

En concreto, la decisión judicial, que fue recibida con sorpresa por el ex presidente, fue tomada por el juez subrogante Martín Bava, quien además le prohibió salir del país y lo convocó para que se presente el próximo 7 de octubre a las 11.

Según el fallo, de 166 carillas, el magistrado apunta que el ex presidente no podía desconocer la cadena de espionaje. “Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que motu proprio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces presidente”, advirtió. La noticia del fallo fue retomada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese marco, el ex jefe de Estado recibió la noticia desde Miami, donde el miércoles había presentado su libro Primer tiempo y había participado de una conferencia en la Universidad de Florida. Ni siquiera se imaginaba un fallo de esta magnitud.

En los próximos días tendrá más reuniones en la ciudad del sur de Estados Unidos, en especial con empresarios locales, y luego viajará a Qatar con actividades como titular de la Fundación FIFA.

Ante el fallo, su abogado, Pablo Lanusse, estuvo gran parte del día de ayer en contacto con el ex ministro de Justicia Germán Garavano para analizar las 166 carillas. Ambos, también, estuvieron hablando con el propio Macri para analizar el devenir de la causa.

Una de las primeras conclusiones es que recusarán al juez Bava, a quien ven “imparcial” y le endilgan “parcialidad” y “complicidad” con el kirchnerismo.

En este contexto términos políticos, cerca de Macri creen que se trata de una “movida electoralista” para dejarlo en el centro de la escena política en plena campaña para las elecciones legislativas de noviembre. “Mauricio se enteró por los medios. Está todo muy armado, que lo llamen a indagatoria en tres días hábiles y cuando todos saben que está en el exterior es ridículo”, planteó ante PERFIL uno de sus dirigentes más cercanos. “Es una operación clásica de un gobierno desesperado después del resultado electoral, una verdadera payasada”, agregó la misma fuente.

En términos jurídicos, anoche, el ex jefe de Estado no había sido notificado formalmente de la indagatoria. Y de hecho, Lanusse no tuvo nunca acceso a la causa para poder encarar la defensa jurídica. “Siquiera había sido imputado”, argumentan cerca del creador del PRO.

“Es un disparate una indagatoria desde un juez subrogante de Dolores. Hace siete meses que la Cámara Federal le pidió la causa para que tramite en Capital”, confió a este diario uno de los asesores jurídicos de Macri. Incluso, en la mirada del letrado, la resolución de Bava se “parece” mucho más, desde el sustento jurídico y la argumentación, a la del magistrado que ocupó el juzgado federal de Dolores antes: Alejo Ramos Padilla, hoy a cargo del juzgado electoral bonaerense. Una hipótesis macrista.

Por lo pronto, Lanusse anunció que el ex jefe de Estado se presentará cuando regrese de Estados Unidos. Aunque, antes, quiere tener acceso al expediente. Por Twitter, el ex fiscal y abogado planteó: “En respeto al dolor de los familiares, y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos”.

Mauricio Macri fue citado a declarar por el juez de Dolores por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan.

— Pablo Lanusse (@PabloLanusse) October 1, 2021

Amplían una presentación contra la familia del ex mandatario

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) presentó ayer una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri, su madre y un hermano por la presunta comisión de los delitos de “lavado de activos y evasión tributaria” en una causa vinculada con el blanqueo de capitales promovido por el gobierno de Cambiemos en 2016. La presentación de la denuncia es la consecuencia de una investigación periodística publicada en el diario Ámbito Financiero que da cuenta de que Gianfranco Macri, hermano del ex presidente, habría ingresado en el blanqueo de capitales de 2016 con dinero de la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, quien estaba legalmente impedida de hacerlo.

“Solicito se investigue la comisión por parte del clan Macri-Blanco Villegas, concretamente, Mauricio y Gianfranco Macri y Alicia Beatriz Blanco Villegas, de los delitos de lavado de activos y evasión tributaria agravada”, planteó el legislador. El gobierno de Macri había modificado la ley por decreto en la parte referida a los familiares de los funcionarios públicos. Se trata de una ampliación en el Juzgado Federal 4.