Llegan los días de descuento a Amazon: cómo se puede comprar desde Argentina

Noticias Relacionadas Amazon invertirá US$700 millones en capacitar a trabajadores

La plataforma Amazon lanzará al menos dos días de descuentos de hasta un 70% en productos de tecnología como computadoras, celulares y pantallas. Para poder comprar desde Argentina se deberá ajustar a la reglamentación del sistema Puerta a Puerta que establece una cantidad y monto específicos, aunque hay otras opciones se pueden utilizar.

Según publicó Infotechnology, la compañía no anunció oficialmente el periodos exacto de los días de descuento pero se sospecha que será el 15 de julio y este año se extenderá hasta 48 horas. En tanto, la mayoría de los descuentos posiblemente serán para productos y marcas de Amazon, como las bocinas Echo, las tabletas Fire, las cajas de streaming Fire TV, los eReaders Kindle y las cámaras Blink, entre otros.

Para poder acceder a los descuentos es necesario ser miembro de Amazón Prime, pero se puede usar la subscripción de prueba que dura 30 días, aunque es importante dar de baja la subscripción una vez que se aprovechó el beneficio en caso de no querer usar más el sistema. También están las ofertas flash: que tienen un tiempo y unidades limitadas por lo que depende de la rapidez, un sistema que ya utilizan las cadenas de electrodomésticos en Argentina.

Los descuentos pueden llegar hasta 70% y se esperan más de un millón de ofertas especiales en tecnología, indumentaria, juguetes, videojuegos y otras categorías. El famoso termo Stanley, el Kindle, o los Airpods de Apple son algunos de los ítems más demandados en estas fechas.

Arranca hoy el nuevo sistema "puerta a puerta" con menos exigencias para los usuarios

Desde Argentina las ofertas se pueden comprar bajo el sistema "Puerta a Puerta, que permite 12 envíos al años de US$ 50 cada uno. También se puede acceder al método de pequeños envíos y que se rige por el sistema Courier (empresas como DHL o FedEx), que cuenta con hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final.

Otras alternativas: existen emprendedores locales que ayudan a hacer los trámites y financiar los costos. Uno de ellos es ATuCasa: un emprendimiento argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. El otro es Grabr: una aplicación disponible para iOS y Android, que conecta compradores y viajeros.

DR/FeL