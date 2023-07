Los mejores memes de Julio Iglesias para "despedir" el mes

El mes de julio llega a su fin y con él se reavivan los memes que tienen como protagonista al cantante Julio Iglesias, ya casi un clásico de cada año.

En las redes sociales, los usuarios despliegan su creatividad para hacer reír a otros con “la partida” del séptimo mes con imágenes del intérprete de “La carretera” en distintas situaciones.

Los memes para despedir al mes de Julio muestran la creatividad de los usuarios. Foto: Twitter.

Por qué Julio es mucho más que un meme

Desde los tiempos de la pandemia, la utilización de la imagen del cantante español para anunciar la llegada del séptimo mes del año es una broma que se presenta de manera recurrente. La simpleza del chiste hace que todos lo puedan comprender y permite una gran variedad de memes adaptados a las fotografías del ya mítico cantante.

Consultado tiempo atrás sobre esta forma de utilizar su imagen, el artista comentó que le parecen “simpáticos, siempre que no sean ofensivos”. Y agregó: “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.

AG CP