Los mejores memes de Julio Iglesias a días que empiece el mes que lleva su nombre

A días de finalizar junio, un clásico de las redes sociales vuelve a aparecer para sacarle una sonrisa a más de uno: los memes en referencia al séptimo mes del año, con Julio Iglesias como protagonista.

Desde los tiempos de pandemia, la utilización de la imagen del cantante español para anunciar la llegada de Julio es una broma que se presenta de manera recurrente. La simpleza del chiste hace que todos lo puedan comprender y permite una gran variedad de memes adaptados a las fotografías del cantante de "Me olvidé de vivir".

Consultado anteriormente sobre esta forma de utilizar su imagen, el artista comentó que le “parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”. Y agregó: “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.

Una lluvia de memes inundó las redes tras la postulación de Sergio Massa

Los mejores memes de “llegó julio”

Si bien todavía restan dos días para terminar el mes, los memes sobre la llegada de julio ya pisan fuerte en las redes sociales, principalmente en Twitter que es donde se puede encontrar una gran comunidad fanática de las bromas y el sarcasmo.



Incluso, hay quienes llevaron el meme más allá de las redes y lo transformaron en divertidas camisetas con la cara de Julio Iglesias.



"Anda máquina, nadie te detiene": los memes más divertidos por la renuncia de Alberto Fernández a la reelección

Críticos de los memes de “llegó julio”

Aunque la gran mayoría de los internautas se ríen con los memes sobre Julio Iglesias, hay algunos que están en contra de su publicación, alegando que la repetición anual de cada uno de ellos hace que pierdan la gracia.