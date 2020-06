El 2 de junio comienza la apertura del parque Universal, en Orlando

A partir de mañana 2 de junio el condado de Orange, en el estado de Florida, Estados Unidos, autorizó a los hoteles de Universal Orlando Resort volverán a abrir sus puertas para recibir huéspedes. De todos modos, el procedimiento será escalonado y respetando una amplia gama de procedimientos de salud, seguridad e higiene.

La reapertura gradual de los hoteles incluirá Hard Rock Hotel en Universal Orlando, Loews Royal Pacific Resort, Loews Sapphire Falls Resort, Universal's Cabana Bay Beach Resort, Universal's Aventura Hotel y Universal's Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites. Para que puedan tener mayor privacidad y aislamiento social, los huéspedes que se alojen en estos siete establecimientos podrán visitar los parques temáticos los días 3 y 4 de junio, antes de la reapertura al público general el 5 de junio.

Los planes para Loews Portofino Bay Hotel y Universal's Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites se anunciarán más adelante. Los huéspedes que hayan reservado en estos dos hoteles a través de Universal Orlando o Universal Parks & Resorts Vacations serán contactados para modificar su reserva si se ha visto afectada.

Los hoteles de Universal Orlando Resort, copropietarios y operados por Loews Hotels & Co, ampliaron sus protocolos y estándares para los días venideros. En todos ellos los huéspedes están obligados a usar tapabocas, barbijos o máscaras faciales cuando transiten por áreas públicas. También el personal y proveedores, a quienes se les tomará la temperatura corporal al llegar al lugar. A los huéspedes se les hará un interrogatorio para descartar –o detectar- síntomas de covid-19 y por supuesto también se hará un chequeo de salud. Se acelerarán los procesos de check in y check out y los viajeros irán solos a sus cuartos, sin acompañantes.

Se intensificará la higiene de los dormitorios y espacios públicos utilizando limpiador y desinfectante aprobados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental). Las áreas de alto contacto (teléfonos, controles remotos, picaportes, interruptores de luz, tableros de ascensores y mesas se limpiarán con mayor frecuencia.

La venta de alimentos y bebidas se realizará de forma tal que no se produzcan amontonamientos. En todas partes habrá personal o señales que recuerden guardar distancia entre las personas.

Universal CityWalk está abierto al público desde el 20 de mayo pasado, pero limitará su horario entre 8 y 22 hs.Implementó además, nuevos procedimientos de seguridad e higiene. Cada lugar limitará la capacidad de personas que puedan permanecer en el interior simultáneamente. Se ampliará la distancia entre sillas y mesas y se desinfectará cada lugar a fondo, cuando se vaya cada grupo de ocupantes.

Las superficies de alto contacto en todo CityWalk también se limpiarán y desinfectarán con frecuencia.

Los tres parques temáticos de Universal Orlando reducirán sus horarios. Universal Studios y Universal's Islands of Adventure, el hogar de Hrary Potter, de 9 a 18 hs todos los días; Universal's Volcano Bay abrirá una hora más tarde y cerrará una hora más temprano, de 10 a 17 hs., cada día.