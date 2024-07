Ya no es novedad que el presidente Javier Milei utiliza sus redes sociales en su absurda e incompresible batalla ideológica como si el mundo hoy estuviera viviendo la Guerra Fría que enfrentó a Estados Unidos y Rusia. En su afán de impulsar su cruzada "antizurda", esta vez el jefe de Estado argentino apuntó contra los periodistas Matías Martín, Andy Kutnezoff y Sofía Martínez, quienes están cubriendo a la Selección Argentina en la Copa América enviados por Urbana Play, la radio en la que trabajan.

Milei compartió un mensaje en la red social "X" que realizó una cuenta afín a su Gobierno y después se manifestó citando la publicación. "Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo...", escribió el líder de La Libertad Avanza. A su mensaje le sumó el texto del usuario @MiltonFriedom5, que incluye una imagen de los periodistas de Radio Urbana Play 104.3 FM en el Hard Rock Stadium, donde Argentina derrotó a Perú.

Javier Milei criticó a María O'Donnell, Matías Martin y Andy Kusnetzoff por la Copa América: "Aquí tenés críticos objetivos"

El tuit de la cuenta troll que referencia al economista y estadístico norteamericano Milton Friedman, uno de los referentes favoritos de Milei, decía: "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen". "Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena", agrega el posteo.

Tras este posteo no tardó mucho en responder María O'Donell a las críticas al presidente al señalar en su cuenta de X: "Odio y desinformación para luego agregar con ironía: "Con la “nuestra propia".

La misma periodista también se tomó tiempo para responderle en su programa de radio De acá en más: "Me parece que hay como una cosa de un ensañamiento muy particular, donde lo que se busca es desacreditar. En todo caso discutamos si le molesta algo de mi trabajo profesional. Me sorprendió además porque el Presidente no tuitea tan temprano. Esto arrancó a las 6,30 de la mañana", narró.

Odio y desinformación https://t.co/LffS5Iyt2y — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) July 2, 2024

Como si fuera poco el posteo del Presidente y la respuesta de la periodista agredida, se sumó también a la polémica el empresario Marcos Galperin que no le pierde pisada a Javier Milei en esta delirante cruzada "antizurda".

Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) July 2, 2024

