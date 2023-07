Martín Fierro 2023: Gran Hermano de Oro, el homenaje de Mirtha a Susana y la tensión por Jey Mammon

Los premios Martín Fierro 2023 se celebraron este domingo 9 de julio en el Hotel Hilton, ante unos 600 invitados, con la conducción de Santiago del Moro. La ceremonia, emitida por la pantalla de Telefe, tuvo momentos memorables, algunos incómodos y un acontecimiento histórico, con dos empates entre los ganadores de distintas ternas.

En la edición número 51 de los galardones que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), participaron Adrián Suar, Susana Giménez, Mirtha Legrand, Abel Pintos, Chiqui Tapia y Natalia Oreiro, entre otras figuras destacadas de la cultura.

Santiago del Moro fue el conductor.

Todos los ganadores del Martín Fierro 2023

Los principales ganadores de la noche fueron Gran Hermano, en mejor Reality; 100 argentinos dicen, en mejor Programa de entretenimiento en temática de juegos; Los 8 escalones del millón ganó el Martín Fierro al mejor Programa de entretenimiento de conocimientos; Animales sueltos, de América, en mejor Programa Periodístico; América Noticias en mejor Noticiero Diurno; Telefe Noticias, en la terna de Noticieros Nocturnos; Bendita TV, como mejor Programa Humorístico de actualidad, y A la Barbarossa se llevó la estatuilla al mejor Magazine.

Gran Hermano ganó el Martín Fierro de Oro.

Natalia Oreiro.

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha, El Trece) ganó el Martín Fierro por su labor en Conducción Femenina; Wanda Nara ganó la estatuilla en la terna Revelación por su participación en ¿Quién es la máscara?; “Pichu” Straneo ganó mejor Labor Humorística; Liliana Caruso ganó mejor Labor Periodística Femenina; Eugenio Gorkin ganó mejor Dirección de programa de no ficción, por Gran Hermano; Ariel en su salsa ganó como mejor Programa de Gastronomía, y Dos 20, de la TV Pública, fue premiada como mejor Ficción.

Mirtha Legrand ganó el Martín Fierro a mejor conducción femenina.

Wanda Nara ganó la estatuilla en la terna Revelación.

En la terna de Big Show, el ganador fue La Voz Argentina, de Telefe. La conducción masculina fue en reconocimiento del conductor de la noche, Santiago del Moro, por su trabajo en Gran Hermano y MasterChef Celebrity. Jorge Lanata (Periodismo para todos, El Trece) se llevó el Martín Fierro a la Labor Periodística Masculina, y el premio a la Producción Integral, que se competía entre tres productos de Telefe, fue finalmente para Gran Hermano.

Gran Hermano ganó el Martín Fierro de Oro.

Mirtha Legrand, Pampita y Susana Gimenez.

Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco (La 1 -5/18, El Trece) ganaron mejor Dirección de ficción; Ernesto Korovsky y Romina Moretto (El Primero de Nosotros, Telefe) ganaron el premio al mejor Guionista; Mercedes Funes ganó el premio a Actriz protagonista de ficción; Benjamín Vicuña ganó como Actor protagonista de ficción; Mariel Di Lenarda ganó como mejor Panelista; Gustavo Tubio ganó mejor Cronista/Movilero y Podemos Hablar ganó el Martín Fierro al programa de Interés General. ¿

Telefé Noticias ganó como mejor noticiero.

Adrián Suar y Ángel de Brito.

Daniel Fanego ganó mejor Actor de Reparto; Nancy Dupláa ganó mejor Actriz de Reparto; Puente Musical ganó al mejor programa Musical; Noche de Mente de la TV Pública ganó mejor Programa Cultural o educativo; Resto del Mundo ganó el Martín Fierro al mejor Programa de Viajes y Turismo; Modo selfie, de Agustín Neglia por América ganó mejor Branded Content, y el Primavera Sound se llevó el premio al mejor Aviso Publicitario.

Jorge Lanata se llevó el Martín Fierro como mejor conducción masculina.

Darío Barassi y Diego Leuco.

También se destacó el primer empate en la historia de los Martín Fierro, en la terna de Mejor Programa Deportivo. Cuando el conductor abrió el sobre, encontró dos tarjetas y convocó a Luis Ventura, presidente de APTRA. Luego de que Ventura relatara que Somos mundiales, de la TV Pública, y Selección argentina, de El Nueve obtuvieron la misma cantidad de votos, Del Moro anunció: “Se empieza a habilitar el empate a partir de esta noche”.

El segundo empate se dio más adelante, cuando fue la hora de anunciar al ganador de mejor Ficción televisiva. El hincha (El Nueve) y El primero de nosotros (Telefe) compartieron el primer lugar.

El momento "Muchachos" en los Martín Fierro con Chiqui Tapia protagonista

Con la presencia de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en la ceremonia se exhibió un video sobre el paso de la Selección por el Mundial de Qatar 2022, desde su partido debut hasta la consagración definitiva con la Copa del Mundo, que se encontraba en el escenario. Los invitados cantaron el ya clásico “Muchachos” y el Chiqui Tapia se mostró emocionado.

Chiqui Tapia en los Martín Fierro.

“Fue un momento soñado, que todos queríamos, que esperábamos, el 18 de diciembre de 2022 no va a ser un día más, va a ser un día de reconocimiento a los campeones del mundo, un día en el que los argentinos y argentinos se dieron un abrazo y se sintieron representados, se sintieron ganadores”, dijo el presidente de la AFA, quien luego le entregó una camiseta firmada por los jugadores a Abel Pintos, quien había sido el encargado de cantar el himno nacional.

Chiqui Tapia le entregó una camiseta de la Selección Argentina firmada por los jugadores a Abel Pintos.

Mirtha Legrand y Susana Giménez

Además, hubo un momento histórico, en el encuentro de las dos divas de la televisión argentina. Mirtha Legrand subió al escenario para entregar la estatuilla en reconocimiento a laTrayectoria. “El éxito no es gratuito, cuando se tiene por algo es”, comenzó Legrand. “Es muy difícil ser una diva, ser una star, y ella lo es. Una diva y a quien premio con todo cariño y con todo mi amor. Es la señora Susana Giménez”, dijo Mirtha, dando lugar a un video homenaje recorriendo la trayectoria de Susana, sus sketches y entrevistas.

“Susana me entregó este premio a mí hace unos años. Me pusieron un marcapasos hace unos meses y aquí estoy fantástica y tengo mucha vida por delante, comencé a los 16 años y tengo 96″, sostuvo Mirtha, generando una ovación. Susana tomó la palabra para agradecer el reconocimiento y, sobre todo, las palabras de cariño de Mirtha Legrand.

Susana Giménez y Mirtha Legrand.

“El premio para mi es que hoy hayas subido, que me hayas dicho cosas tan lindas, tan cariñosas. Yo me acuerdo que ella me daba bolilla a mí que recién empezaba. Yo iba a la casa a jugar al burako. Y no podía creer que Mirtha literalmente me invite a la casa. Y después en el verano íbamos a la playa con la Chiqui. Increíble. Bueno, somos parte de la historia de la televisión. Somos familia”, reflexionó Susana.

“Siempre digo que somos familia porque nos queremos, nos respetamos. Jamás hemos competido en nada porque no se puede competir con esta mujer, la reina, la leyenda, como ella misma dice, que me encanta. Es verdad porque la gente te ama, te respeta y te seguirá viendo hasta que quieras trabajar. Ni las grandes estrellas de Estados Unidos duraron tanto”, añadió Susana Giménez y finalizó: “Te amo, Chiqui”.

Mirtha Legrand ganó el Martín Fierro a mejor conducción femenina.

Otro momento emotivo fue la celebración de APTRA en homenaje a Antonio Gasalla, quien está atraviesa un complejo momento de salud. Su amigo Marcelo Polino le entregó la estatuilla a Susana Giménez y ambos, emocionados, lo festejaron. “Nadie te va a olvidar en su vida”, dijo Polino.

Tensión en los Martín Fierro por la presencia de Jey Mammon

Uno de los momentos más comentados en la celebración de este domingo fue la aparición tardía del conductor Jey Mammon, quien ingresó por una puerta lateral. A mediados de marzo se conoció que el conductor fue denunciado por Lucas Benvenuto, un joven que lo acusa de haber abusado de él cuando tenía 14 años, por lo que fue apartado de la televisión.

Jey Mammon en los Martín Fierro.

Ángel de Brito, en la cuenta oficial de Twitter de LAM, informó que Jey Mammon intentó acercarse a la mesa de La Peña de Morfi, pero sus compañeros abandonaron el lugar. Sólo lo acompañaron Jésica Cirio y Rodrigo Gascón en la mesa. Hace unos días, el conductor confirmó que asistiría a la ceremonia, subiría al escenario en caso de que La Peña de Morfi ganase un premio y dijo: “Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando”.

Anteriormente, la transmisión de la alfombra roja, con la conducción de Sofía Martínez e Iván de Pineda, se vio dificultada por una protesta de SATSAID, el sindicato Argentino de Televisión. "Es una movilización organizada por nuestros compañeros, es por un reclamo salarial. Esperamos que esta situación se solucione pronto", dijo rápidamente Iván de Pineda.

Otro momento incómodo fue protagonizado por Alfa, quien se mostró en primer plano al subir al escenario de los Martín Fierro cuando A la Barbarossa ganó la peleada terna de Magazine y cuando ganaron el oro por Gran Hermano. En otro momento, al sacarse fotos junto a Mirtha Legrand, Marcela Tinayre expuso a Alfa por colarse en la sesión y lo retó frente a todos.

A la Barbarossa ganó un Martín Fierra.

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano, habló en los Martín Fierro.

Además, si bien muchos daban por ganadora a mejor Panelista a Yanina Latorre, dado que también perdió en 2022, en esta ocasión la ganadora fue Mariel Di Lenarda, por su labor en Nosotros a la mañana, de El Trece. Al ser entrevistada por el cronista de LAM, Santiago Sposato, le consultaron: "Tu premio fue injusto, ¿no creés?". Di Lenarda se vio sorprendida e incómoda por la consulta.

