Mirtha Legrand ahora tiene dos estatuas en su pueblo natal: qué dijo la Chiqui del homenaje

En el marco de los festejos por el aniversario 121º de Villa Cañás, la municipalidad inauguró dos estatuas de Mirtha Legrand. El autor fue Daniel Melero, artista que le dedicó más de dos meses de trabajo a cada escultura: una versión hiperrealista y otra metálica, con pátina color bronce.

En las estatuas, la conductora de televisión aparece sentada. “Se eligió esa posición porque es la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”, relató el artista.

Revelan que Mirtha Legrand regresa a la televisión, pero no será con El Trece

Los nuevos homenajes se encuentran exhibidos dentro y fuera de un predio que ya lleva el nombre de “la Chiqui”, un espacio que recorre toda su carrera con material fotográfico y filmaciones.

La estatua de exterior es la metálica, mientras que la hiperrealista “con su color de piel, textura y el pelo natural, que como es más delicada”, fue ubicada dentro del salón.

El rostro de la conductora inmortalizado por el artista Daniel Melero

El escultor es oriundo de Laboulaye, ciudad ubicada al sudeste de la ciudad de Córdoba. A finales del año pasado, el equipo del municipio de Villa Cañas lo contactó y le solicitaron que realizara las esculturas de la conductora.

Sin embargo, esta no fue la primera experiencia de Melero, quien ya hace unos años compartió una escultura metálica de dos metros de altura con la imagen de Lionel Messi. Con más de 25 años de trayectoria y un título como profesor de Artes Plásticas, Melero también realizó homenajes a Soledad Pastorutti y al mártir católico San Expedito.

La reacción de Mirtha Legrand a su estatua

El artista aclaró que “Mirtha ha sabido totalmente desde el inicio. Ella dio el ok para que se realice. No se iba a realizar si no había aprobación por parte de Mirtha”.

Luego de la viralización de la escultura metálica, por haber sido retwitteada por el presentador de televisión Ángel de Brito, aparecieron memes, críticas y burlas, que se preguntaban por el parecido con la homenajeada.

Al respecto, el autor de la obra reflexionó: “La crítica tiene que ser constructiva para que sirva, tiene que ser algo con contundencia. No tiene que ser destructiva porque no sirve para nada. Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”.

Mirtha Legrand aparece sentada, como cuando conduce su programa

Sin embargo, al ser consultada por las esculturas, Mirtha Legrand ignoró las críticas y se enfocó en el homenaje. Agradeció el gesto de su ciudad natal y también mencionó que le entristeció que no se incluyera a su hermana gemela en la escultura.

“Una pena que no pusieron a Goldy, ella estaba en contacto siempre con muchos miembros de Villa Cañás. La verdad que los tres hermanos éramos muy cañaseños, pero el más ligado fue nuestro amado José. Muy emotivo”, dijo Legrand, en comunicación con PrimiciasYa.

Sin embargo, luego, Mirtha fue entrevistada por Marcela Tinayre en su programa Polémica en el Bar, en América. Allí Tinayre le dijo: "¿Qué es esa estatua?". "No sé quién la hizo". "¿Pero te gustó?", le preguntaron y la Chiqui respondió: "No, no. Escuchenme, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás, ni de la gente porque es un esfuerzo. No sé quién la ha hecho. Pero evidentemente no es mi cara, no soy yo, me veo rarísimo. Me mandaron la foto, les dije muchas gracias".

"Demasiado diplomática estuviste. Tenés que decir que hagan algo. Los dientes. Es horrible mamá, mi niego a que esa seas vos", dijo Marcela Tinayre. "Bueno qué querés que haga Marcela", respondió la Chiqui ante la risa de todos.

"Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, estuvimos hace unos años. Pero esto no sé de donde salió, no sabía que estaban haciendo una estatua. Tengo gente amiga en Villa Cañás así que los voy a llamar y preguntar quién fue el escultor, quién lo pagó esto y que realmente no me favorece para nada", siguió Mirtha.

El homenaje llegó diez días después de la inauguración de la estatua del ídolo de River, Marcelo Gallardo, que causó revuelo el redes sociales por la exageración que marcó la escultora Mercedes Savalls en el pantalón del ex DT.

Los memes y parecidos de la estatua de Mirtha Legrand

ML / ED