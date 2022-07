Murió el músico y exdirector del Teatro Colón Pedro Pablo García Caffi

Recordado integrante del Cuarteto Zupay, director de escena, productor, administrador cultural, director de la Camerata Bariloche y de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el exdirector del Teatro Colón Pedro Pablo García Caffi falleció este viernes a los 77 años.

"Con profunda tristeza, el Teatro Colón lamenta en anunciar el fallecimiento del maestro Pedro Pablo García Caffi", se indicó en un comunicado, resaltando la gestión del músico como director general y artístico del Teatro Colón desde febrero de 2009 hasta enero de 2015.

García Caffi había nacido en Buenos Aires en septiembre de 1944; luego de graduarse como bachiller realizó estudios musicales y piano con María Asunción Fernández; también guitarra en el conservatorio del Colegio Ward; flauta traversa con Carmelo Velardo; audioperceptiva y canto con Clelia Troisi y Eduardo Jorge Cogorno. Además había hecho expresión corporal con Patricia Stokoe, teatro con Juan Silbert y finalmente dirección y puesta en escena con Juan Carlos Gené. Además era autodidacta en historia del arte y aficionado a la cinematografía, temas que lo apasionaban.

Además de ese enorme bagaje artístico, García Caffi agregaba desde muy joven experiencia en la fotografía artística, incluso llegó a desempeñarse como reportero gráfico para varias agencias y medios periodísticos del interior del país, haciendo notas a personalidades del espectáculo y del deporte. De esa época quedaron producciones como: "Coronación" Cúpulas de Buenos Aires, "Fisonomías Porteñas" o "Númen Fotográfico" Luz y Sombra en las Esculturas, Estatuas y Plazas de Buenos Aires.

En 1966, y junto a su hermano Juan José, fundó el inolvidable Cuarteto Zupay, conjunto que integró y dirigió por 25 años. El grupo fue aclamado por la crítica y en su momento considerado como "la renovación más sorprendente en la música de origen folklórico de los argentinos".

En el Cuarteto Zupay, García Caffi se encargó de la producción ejecutiva de veinte discos editados en los sellos Trova, CBS Columbia, Philips, RCA y en las Ediciones Interamericanas de Música de la Organización de los Estados Americanos. Varias de estas grabaciones recibieron el "Disco de Oro" por sus ventas y fueron editados en Japón, España, Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, Uruguay y Chile, incluso aún hoy en día cuentan con distribución nacional e internacional.

En el campo escénico el ex director del Colón realizó la puesta en escena, iluminación y dirección de 18 espectáculos para el Cuarteto Zupay, varios de los cuales fueron integrados con obras fílmicas (cortos y mediometraje) realizadas también por el mismo García Caffi.

En 1983 fue repositor para la gira nacional de "El Inglés" obra teatral escrita y dirigida por Juan Carlos Gené con la participación de Pepe Soriano y el Cuarteto Zupay. En 1985 vuelve a ser el repositor de "El Inglés" en una gira organizada por el CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral) por España (Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Murcia y Barcelona).

En marzo de 1992 García Caffi fue nombrado Director General de la Filarmónica de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta la renovación de autoridades en agosto de 1996. En esos casi cinco años de su gestión, esa orquesta alcanzó una calidad artística sobresaliente e idoneidad en la competencia internacional. Logró un crecimiento en la concurrencia sin precedentes en su historia de 50 años. Batió todos sus récords de recaudación anual de la orquesta, invitó para sus ciclos de conciertos a maestros y solistas valorados universalmente, muchos de los cuales se presentaron en nuestro país por primera vez.

A mediados de 1997 fue nombrado director ejecutivo de la orquesta de cámara más prestigiosa de los argentinos, la Camerata Bariloche, y un año más tarde desempeñó, además, el cargo de Presidente del Centro de Música de Cámara.

En la gestión para la Camerata Bariloche se destacaron -y por primera vez en la larga carrera profesional del conjunto- los ciclos de conciertos por abono realizados en el Teatro Colón, en el Teatro Nacional Cervantes y en el Teatro de las Américas en la ciudad de Córdoba. Así mismo tuvo una gran resonancia el ciclo "Vamos al Colón con la Camerata Bariloche", presentado por la Fundación Konex con textos del Lic. Pablo Kohan y la actuación de Antonio Gasalla, como así también se destacaron las giras realizadas a Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Así mismo fueron sobresalientes las actuaciones de la Camerata Bariloche junto a artistas de la talla de Frederika von Stade, Cho Liang Lin, Vadin Repin, Shlomo Mintz, Eduardo Fernández, Derek Han y Jean-Yves Thibaudet.



Es de resaltar, en este mismo período, la edición del CD "Death of an Angel" perteneciente a la colección "Music of Latin American Masters" de Dorian Recordings, integrado con obras de Astor Piazzolla, Heitor Villa-Lobos, Brenno Blauth y Alberto Ginastera y la edición del libro "Camerata Bariloche, 30 años de música" de Oleg Kotzarew.

En Diciembre de 1999 Pedro Pablo García Caffi fue nombrado Director General y Artístico del Centro de las Artes Teatro Argentino, cargo que ejerce hasta finales de enero de 2002. En esa gestión generó una profunda transformación institucional tanto en los aspectos técnicos y administrativos como en los de gestión cultural.



Finalmente, en febrero de 2009 asumió la Dirección General y Artística del Teatro Colón de Buenos Aires, teniendo a cargo la reapertura del primer coliseo en Mayo de 2010 fecha en la que se conmemoraba el Bicentenario de la República Argentina. Ocupó el cargo hasta Enero de 2015.

