Murió Sergio Varisco, el exintendente de Paraná, condenado por narcotráfico

El ex intendente de Paraná Sergio Varisco, un dirigente de la Unión Cívica Radical, falleció a los 60 años luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica neurológica. La noticia se confirmó esta mañana, luego que Varisco permaneciera en terapia intensiva por una neumonía que contrajo durante su internación desde el pasado 8 de mayo tras haber sido operado de la cabeza como consecuencia de un tumor.



Varisco, quien estaba internado en una clínica privada donde estuvo con asistencia respiratoria mecánica, había nacido el 10 de julio de 1960, y militó desde muy joven en la Unión Cívica Radical, partido por el que también intento ser Gobernador en las elecciones de 2003, pero no logró ser electo.

Confirman la condena por narcotráfico al ex intendente de Paraná de Cambiemos

Al ex intendente de Paraná se lo recuerda además por su condena a seis años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 200.000 pesos por haber sido condenado por la Justicia Federal entrerriana como "partícipe necesario" en una causa por comercialización de estupefacientes.



Varisco ocupó dos veces el cargo de intendente en la ciudad de Paraná durante los períodos (1999-2003 y 2015-2019). También fue diputado nacional por Entre Ríos entre 2005 y 2009, luego fue intendente de Paraná entre 1999 y 2003, hasta ser electo nuevamente en ese cargo en 2015 por Cambiemos hasta 2019. En 2019, confirmó su precandidatura para la reelección en la intendencia de Paraná, compitiendo en las elecciones PASO con Emanuel Gainza, del PRO, en la interna de Cambiemos.

La Causa Narcomunicipio

Junto al ex intendente de Paraná, fueron sentenciados otras 25 personas entre las que se destacan el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira. Como organizar de la banda fue sentenciado Daniel “Tavi” Celis.



La investigación se denominó Causa Narcomunicipio en la que se acreditó que Varisco, junto a Hernández y Bordeira, también participaron de los hechos ilícitos posteriores al triunfo electoral, de modo tal que permitieron y colaboraron para que el clan Celis pudiera continuar con la comercialización de estupefacientes en la zona. Incluso se permitió el manejo irrestricto de la Unidad Municipal N°2 de Paraná para continuar con la cadena de tráfico

FL