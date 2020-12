Confirman la condena por narcotráfico al ex intendente de Paraná de Cambiemos

La Cámara Federal de Casación Penal condenó este martes 22 de diciembre al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, por narcotráfico y fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión. El dirigente de Cambiemos fue condenado junto a otras 25 personas, entre las que se encuentran una de sus funcionarias y un concejal.

Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, que conforman la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió por unanimidad rechazar los recursos de todas las defensas de los acusados y confirmar la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.

De esta manera, Varisco fue condenado como “partícipe necesario penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado”.

Junto al ex intendente de Paraná, fueron sentenciados otras 25 personas entre las que se destacan el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira. Como organizar de la banda fue sentenciado Daniel “Tavi” Celis.

La investigación se denominó Causa Narcomunicipio en la que se acreditó que Varisco, junto a Hernández y Bordeira, también participaron de los hechos ilícitos posteriores al triunfo electoral, de modo tal que permitieron y colaboraron para que el clan Celis pudiera continuar con la comercialización de estupefacientes en la zona. Incluso se permitió el manejo irrestricto de la Unidad Municipal N°2 de Paraná para continuar con la cadena de tráfico.

Los jueces emitieron un comunicado explicando su fallo: "Se logró interceptar el arribo de una avioneta proveniente desde Paraguay con aproximadamente 317 kilogramos de marihuana en su interior. En una operación de minuciosa logística, miembros de la Policía Federal Argentina lograron detener a algunos de los imputados que estaban presentes al momento del aterrizaje de la avioneta en un campo cerca de María Grande Segundo –Depto. de Paraná- preparado para tal fin”.

“Tras lograr la interceptación de imputados allegados a Daniel Celis -quien lideraba la organización criminal que comerciaba estupefacientes- a quienes se les secuestró 3 kilogramos de cocaína y un cuaderno con anotaciones, se logró desentramar la participación de funcionarios públicos de altísimos cargos en la cadena de tráfico investigada. Junto a la confesión brindada por la ex pareja de Daniel Celis -la cual logró ser ratificada con otras evidencias-, se corroboró que éste, en calidad de organizador en las maniobras de venta de droga, había financiado económicamente la campaña electoral de Sergio Varisco en la que logró obtener el cargo de Intendente de Paraná en 2015, a sabiendas de que el dinero provenía de actividades ilícitas”, comentaron.

En esa línea, agregaron: "Varisco, junto a Hernández y Bordeira -Concejal y Secretaria de Seguridad de dicha Municipalidad-, también participaron de los hechos ilícitos posteriores al triunfo electoral, de modo tal que permitieron y colaboraron para que el clan Celis pudiera continuar con la comercialización de estupefacientes en la zona. Incluso, se permitió el manejo irrestricto de la Unidad Municipal N°2 de dicha ciudad para continuar con la cadena de tráfico”.

"En síntesis, se ha logrado corroborar que desde los más elevados cargos de la Municipalidad de Paraná no sólo no se persiguió los delitos vinculados con el narcotráfico de los que tomaban conocimiento, sino que muy por el contrario se coadyuvó a la continuidad de dicha cadena de tráfico”, concluyeron.

En la actualidad, Varisco cuenta con una prisión preventiva domiciliaria, por sus problemas de salud. En ese sentido, el fiscal Cámara de Paraná, José Candioti, en diálogo con Diario Uno de Paraná, manifestó: "Una vez que esto quede en firme, analizaremos su estado de salud, porque entendemos que la condena debe ser de cumplimiento efectivo".

