Murió uno de los turistas baleados por motochorros frente al Hotel Faena

Uno de los dos turistas ingleses baleado por motochorros la mañana de este sábado 14 de diciembre en la entrada del Hotel Faena en Puerto Madero, murió pasadas las 13 en el Hospital Argerich a donde fue trasladado luego del ataque, según consignó Clarín.

El episodio de inseguridad ocurrió alrededor de las 11 a metros de la puerta del hotel Faena, situado en Marta Salotti 445, cuando dos turistas ingleses fueron interceptados por al menos dos asaltantes que circulaban en moto y tenían otro vehículo de apoyo. Allí, ambos recibieron disparos y quedaron tendidos en el piso. Inmediatamente fueron asistidos y la ambulancia los trasladó hacia el Hospital Argerich.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, contó en declaraciones al canal de noticias C5N que se recibió el alerta a las 11.04 y que al llegar al lugar se encontraron con un hombre de 35 años "con un impacto que le había entrado por la axila derecha y le había alcanzado el tórax", lo cual le produjo un paro cardíaco.Por otra parte el otro turista herido, de 28 años, sufrió una lesión de bala en el muslo, cerca de la ingle, que no le tocó la arteria femoral, por lo que no sería de tanta gravedad y continuaba internado.

Uno de los turistas murió pasado el mediodía de este sábado 14 de diciembre.

Momentos después del ataque, los turistas fueron asistidos primero por personal del hotel y hasta que llegó la ambulancia. En una imagen captada por un edificio vecino al lugar se observa la entrada del lugar con un grupo de personas alrededor de los heridos, mientras dos enfermeros tienen la camilla lista para trasladarlos.

Tras el hecho, personal de Prefectura dispuso un operativo cerrojo para tratar de localizar a los dos vehículos y además, buscaban las cámaras de edificios cercanos y las del Gobierno de la Ciudad para tener más precisión de lo ocurrido.

Noticia en desarrollo...

F.D.S./HB