"No nos dijeron que había una amenaza de bomba”: las quejas de los pasajeros demorados en Chubut

“No nos dijeron nada que había una amenaza de bomba”, contó uno de los pasajeros que viajaba en el avión de Aerolíneas Argentinas que partió de Aeroparque con destino a Ushuaia y que debó aterrizar de emergencia en Comodoro Rivadavia. Según contó, debieron esperar media hora en la aeronave sin tener idea de lo que ocurría.

"No nos dijeron nada en ese momento, cuando aterrizamos nos dejaron media hora sentados en el avión", contó uno de los pasajeros a ADN Sur y agregó: "Nos dijeron que debíamos aterrizar por una situación en Comodoro y recién cuando bajamos comentaron que era por una amenaza de bomba".

"Estamos acá esperando que nos digan cuándo embarcamos de nuevo", informó una pareja que debía arribar a Ushuaia sobre las 8 AM de este sábado. "Nos hicieron quedar sentados media hora en el avión después de indicarnos que había una amenaza de bomba. O es una cosa que no nos quieren decir o el protocolo es un desastre. Y encima no tenemos una respuesta", reclamó otro de los pasajeros en diálogo con ese medio.

#AHORA🚨Amenaza de bomba en un avión de ⁦@Aerolineas_AR⁩: aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. pic.twitter.com/47gr1A6utq — Pablo Corso Heduan (@corsopablo) July 23, 2022

“No salen los aviones desde Buenos Aires así que no tenemos hora estimada para volar. Primero saldría el de Ushuaia y luego nos buscarían avión a nosotros", expresó una mujer que estaba esperando para ir a Mendoza con sus hijos.

Otro pasajero del avión de Aerolíneas Argentinas que recibió la amenaza contó a Radio Rivadavia su experiencia: “Nos dijeron que hubo una amenaza de bomba, no nos dejaban bajar y cuando bajamos nos hicieron caminar tres kilómetros desde la pista con 0 grados, había gente mayor y chicos muertos de frío. Un desastre, no nos dan información”. "El aeropuerto (de Comodoro) está colapsado de gente porque hay vuelos cancelados y no apareció nadie de la empresa (Aerolíneas Argentinas)”.

La amenaza de bomba se hizo al 911

El avión de Aerolíneas Argentinas que viajaba este sábado con destino a Ushuaia debió aterrizar de emergencia en Comodoro Rivadavia. La información fue confirmada por la Unidad Regional local que, a través de un comunicado, anunció que "el Turno de prevención de la UOSP Comodoro Rivadavia recibe comunicación de la Torre de control anoticiando que estaría arribando un vuelo de la empresa Aerolíneas Argentinas declarado en emergencia por amenaza de bomba a bordo".

Se trató del vuelo AR 1882 que “habría despegado de Aeroparque a las 04:46 hs del día de la fecha con destino la ciudad de Ushuaia". "Se activa el PCA y personal de esa UOSP toma contacto con personal de la empresa aérea, quien informa que la amenaza habría ingresado a través de un llamado anónimo al 911 de la ciudad de Buenos Aires, declarando que el vuelo de AR 1882 LVHKV rumbo a Ushuaia tendría una bomba dentro de un equipaje", detallaron desde la Unidad Regional.