En un invierno seco, llega una ola polar, lluvia y tormentas eléctricas a Buenos Aires

“Todo gris y con mucho frío”, podría resumirse. Eso se desprende del informe del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 19 de agosto. En Buenos Aires, la temperatura mínima será de 5º C y la máxima de 12º C. Luego de un poco de sol al mediodía, la tarde nos sorprenderá con lluvias intensas.

El cambio climático fue anunciado como “ola polar” ya que la jornada, si bien amaneció fresca, repuntó en el transcurso de la mañana. La localidad de Las Lomitas, en Formosa, registró hoy “un veranito” de 31,4º C; Orán, en Salta, 29,6º C; Corrientes, 28º C; Posadas, 24,6º C y Capital Federal casi 20º C.

En un parte reciente, el servicio oficial corroboró el pronóstico matutino y detalló que “las lluvias y tormentas serán aisladas; algunas localmente fuertes e intensas provocarán abundante caída de agua en períodos cortos, pero habrá actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

La precipitación acumulada oscilará entre 40 y 70 mm que pueden ser superados en forma puntual. Las condiciones tenderán a mejorar durante la tarde del miércoles 19.

Además, el SMN lanzó un alerta por vientos intensos y ráfagas en el sector oeste del país, que alcanzaran entre 65 y 90 km/h. Estas condiciones continuarán hasta, al menos, el próximo jueves 20”. La buena noticia es que cesó el alerta meteorológico para la zona cordillerana de los Andes, particularmente en el centro y norte de Neuquén, San Juan y La Rioja.

El área marítima del país tampoco puede escapar al viento intenso, particularmente en las costas de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Ya fueron fueron emitidos los boletines de navegación marítima de rutina.

Este 2020, esos inviernos de una semana entera de lluvias son sólo un recuerdo, ya que 2020 fue increíblemente seco “La sequía golpea duramente en las provincias del Litoral, en donde el déficit de lluvias en este 2020 es de 100 a 300mm”, confirma el portal meteored.com. Allí, el meteorólogo Christian Garavaglia convalida los datos del SMN cuando sostiene que “el mes de julio, con sólo 6 mm de precipitaciones, fue el sexto en menor cantidad de lluvias en todo un siglo”. Y se anticipa además, que así será la primavera.