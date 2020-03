Omar "Caballo" Suárez se dice víctima de "persecución sistemática de la dictadura de Macri"

El gremialista Omar "Caballo" Suárez, ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), investigado por asociación ilícita e interrupción de vías navegables, dijo este martes que fue víctima de "lawfare" y "persecución sistemática de la dictadura de Mauricio Macri" y de la senadora Gladis González, quien denunció las irregularidades en el gremio que lideraba.

“Estos es una persecución sistemática de la dictadura de Mauricio Macri y de la senadora nacional Gladis González, los cuales han saqueado nuestra organización gremiales”, afirmó Suárez en la primera entrevista que concede desde su detención, como invitado al primer programa de “El infiltrado” del periodista Edi Zunino en C5N.

El dirigente dijo que el proceso en su contra “es de una ilegalidad nunca vista” y que el expresidente Macri debería declarar ante la Justicia por lo sucedido. “Es ilegal lo que me hicieron. Las prisiones preventivas en el mundo son dos años, y quizás un poco más, yo llevo 3 años y medio”, afirmó. “Hay que ver si los jueces el 13 de marzo tienen ganas de sacarme la pulsera. Ahí cumplo 3 años y medio de preventiva y todavía no tienen pruebas y yo ya estoy en juicio oral”, afirmó.

A lo largo de la entrevista, Suárez dijo que los dirigentes políticos del peronismo le “soltaron la mano” y que fue despedido del SOMU “por culpa del Poder Ejecutivo” dirigido entonces por Macri. Adelantó, sin embargo, que no piensa en fugarse del país y que no quiere un indulto presidencial: “No quiero un indulto, me voy a ajustar a derecho, la que tiene que decidir es la Justicia. El Código Procesal Penal y la Constitución son para todos, ¿y los que eramos de Nestor y Cristina tenemos que estar con prisión preventiva?”

En cuanto a su futuro, Suárez aseguró que va a “acompañar a mis compañeros, a mis amigos, a las familias desplazadas de nuestro sistema social y laboral, pero no tengo sed de conducción”. “Yo di 50 años de mi vida a la conducción sindical, desde antes de la democracia”, afirmó. Al mismo tiempo, acusó al gobierno anterior de “estafar” al gremio: “Cuando a mi me detuvieron, en la obra social dejamos 60 millones de pesos de superávit, y en el gremio dejamos 246 millones y en la fundación 14 millones, ¿dónde está esa plata?”. “Esto fue una estada del Estado a nuestro gremio”, afirmó.

El gremialista está acusado de mal manejo de fondos del gremio y Rodolfo Canicoba Corral lo consideró el "jefe" de una asociación ilícita que extorsionó a empresas navieras. Dicha asociación estaría "destinada a la comisión de indeterminados hechos delictivos, valiéndose del control que (sus miembros) ejercían sobre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM)".

El gremialista, que está siendo juzgado por asociación ilícita e interrupción de vías navegables, recuperó su libertad luego de que su defensa pidiera la excarcelación en virtud de las nuevas pautas del Código Procesal Penal en materia de prisiones preventivas. Actualmente, debe utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS que puede utilizar en un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia.

En diciembre de 2019, el Consejo Directivo del SOMU dijo que Suárez, "ha sido expulsado de por vida" del gremio porque existieron "un conjunto de causales gravísimas, que no admiten que subsista la afiliación, ya que viola normas legales, estatutarias, y es intolerable que siga siendo afiliado de este sindicato". “Durante 27 años, Omar Suárez dispuso del patrimonio de los trabajadores de este gremio, desplegando maniobras fraudulentas, adquiriendo bienes sin fines sociales, los que no redundaron en ningún beneficio para los afiliados y de los que disponía sólo para fines personales y familiares”, dijo el Consejo.

DS