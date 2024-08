Otro sábado con la oposición luchando contra el fraude de Maduro en las calles de Caracas

Mientras denuncia que el régimen de Nicolás Maduro reprime y reprime y hasta detiene a ciudadanos para revisar sus mensajes en los teléfonos celulares, la oposición venezolana convocó a marchar nuevamente este sábado para mantener vivas las protestas contra el fraude electoral perpetrado por el chavismo, que a más de un mes de las elecciones nunca mostró actas ni documentación alguna.

Claro que encierra un altísimo riesgo salir a la calle a protestar, pero María Corina Machado y Edmundo González Urrutia intentan no quedar atrapados en el mismo lugar en que terminó la "presidencia alternativa" de Juan Guaidó, que no pudo nunca horadar el poder del núcleo duro del chavismo, al que no le importan ni las condenas internacionales, ni las sanciones, ya ha mostrado hasta el cansancio en estos 12 años que no vacilan en mostrarse como una dictadura y utilizarán, cuando haga falta, las parodias del Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia como escudo "legal".

En ese cuadro es que se suceden las denuncias de quienes reclaman por la liberación de militantes opositores detenidos:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como se sabe, Nicolás Maduro fue proclamado reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para un tercer mandato de seis años, hasta 2031, presuntamente con el 52% de los votos, cifra que la oposición liderada por María Corina Machado rechaza. La dirigente reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó en una web copias de más del 80% de las actas de votación, que asegura prueban sus argumentos.

Machado, que está en la mira del chavismo para ser detenida vía su justicia adicta, apareció algunos minutos en el último acto opositor y luego la retiraron del lugar en una moto que salió a toda velocidad, otra vez adonde la dirigente se oculta para no ser arrestada. Ya se sabe que cuando en Venezuela el régimen empieza agitar las acusaciones de "fascismo y acciones criminales", eso preludia no solo las detenciones, sino el temido viaje a El Helicoide, el ex centro de compras que el chavismo convirtió en uno de los centros de detención y torturas que simbolizan al régimen.

Hasta la ONU, con el lapidario informe que publicó en su momento la comisión que encabezaba Michelle Bachelet, acusó a Maduro de torturas y otras violaciones a los derechos humanos, a los que el régimen respondió como siempre, señalando que esas afirmaciones "son terroristas que responden al fascismo internacional". A tal punto llega ya el sectarismo, que incluso históricas voces ligadas a los derechos humanos, como Estela de Carlotto, han debido admitir que si no aclara con pruebas las denuncias de fraude, "Maduro será un dictador":

"Aquí todo el mundo tiene que mantener la batalla y la fuerza", declaró Machado este viernes en una transmisión por redes sociales. "Al saberse desnudo, entonces qué hace el régimen: mentira, represión, violencia y desmoralización. La desmoralización es la estrategia de Maduro", aseveró.

En tanto, desde el gobierno de Maduro también convocaron a los militantes chavistas a salir a la calle, lo que supone otra jornada candente en la que pueden producirse hechos de violencia.

Marchas contra Maduro en el mundo

Mientras tanto, en Australia, un grupo de manifestantes se congregó este sábado en Sídney para repudiar los resultados electoral publicados por el chavismo. "Nos hemos reunido y hemos alzado nuestras voces, y siento que el país es uno ahora. Volvemos a ser uno", declaró Kevin Lugo, organizador de la protesta de 28 años, que huyó de Venezuela hace nueve años.

Las manifestaciones en Venezuela, que estallaron tras el anuncio de los resultados electorales en julio, se estima que las protestas ya han dejado al menos 25 muertos y se estima que hay más de 2.400 detenidos, tachados todos por Maduro de "terroristas que impiden la paz".

No está claro si Machado o González Urrutia participarán en la protesta de este sábado en Caracas. Deben permanecer en la clandestinidad desde que las autoridades abrieron una investigación penal en su contra por "instigación a la rebelión", entre otros cargos, poco después de que el presidente pidiese cárcel para ambos al responsabilizarlos de actos de violencia. González no aparece en público desde el 30 de julio.

"Celebrar la victoria"

El chavismo pondrá a prueba igualmente a sus militantes en centro de Caracas en respaldo a Maduro, que pidió "certificar" la elección al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de favorecer al gobierno con sus decisiones. "El sábado nosotros vamos a la calle a marchar en toda Venezuela, vamos para la calle a seguir celebrando la victoria de la revolución bolivariana", señaló Cabello.

Distintos sectores del chavismo se manifestaron casi a diario hasta el palacio presidencial de Miraflores en apoyo a Maduro, que sostiene que Machado y González Urrutia están detrás de un intento de golpe de Estado. El CNE aún no publicó el escrutinio detallado mesa por mesa, al argumentar que el sistema de votación automatizado fue blanco de un "ataque ciberterrorista".

Sobre las copias de las actas electorales publicadas en internet por la oposición, el chavismo y el propio CNE aseguran que esos documentos "son falsos". El proceso solicitado por Maduro ante la Corte Suprema ha sido considerado como autoritario e improcedente por académicos de todo el mundo.

"Sesgo autoritario"

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y países de América Latina desconocen el resultado electoral. Brasil y Colombia vacilaron en un primer momento en rechazar la situación, se mostraron a favor de "encontrar salidas y vías de negociación" con el chavismo, un eufemismo que no llevó a ningún lado, como era obvio que pasaría, y Lula llegó esta semana incluso a deslizar que "podrían realizarse nuevas elecciones", una posibilidad que tanto el régimen como la oposición rechazaron de plano.

Puesto en la encrucijada de "apoyar, pero no apoyar" al chavismo, y ante el evidente fraude perpetrado, al líder brasileño, viejo aliado de Maduro, no le quedó otra alternativa este viernes que elevar el tono respecto al mandatario venezolano y señalar la obviedad de que lidera "un gobierno con sesgo autoritario".

En un comunicado conjunto, la UE y 22 países volvieron a reclamar la "verificación imparcial" de los resultados de las votaciones, algo que se sabe que es de imposible realización, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) -de la que Venezuela decidió retirarse- exigió también de manera retórica esta semana que se "publiquen de manera expedita las actas" del 28 de julio "a nivel de cada mesa electoral".

"Nosotros estamos preparando la delegación de observadores electorales para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Va una comisión de expertos venezolanos y vamos a revisar mesa por mesa (...) ¡Ah!, pero si Maduro dice eso, 'no, Maduro está loco'", ironizó el gobernante el viernes ante los pedidos de revisar los resultados.