Larreta recibe el lunes a Kicillof con un plan de reapertura de 12 puntos

Horacio Rodríguez Larreta recibirá mañana por la mañana a Axel Kicillof para comenzar a planificar los pasos a seguir con la cuarentena en el AMBA desde el próximo sábado 18 de julio. Con un borrador de 12 fases que servirían como guía para ir abriendo cada vez más actividades, el jefe de Gobierno porteño apunta a un paulatino proceso de apertura con el objetivo de no volver para atrás. El gobernador, en tanto, sigue apostando a su esquema de 5 fases en las que se dividen los municipios bonaerenses y marcan el grado de flexibilización. Con las estadísticas sobre la mesa, que muestran un ritmo de contagio más acelerado en el Conurbano que en la Ciudad, el objetivo de los mandatarios es evitar llegar al 17 dando una imagen de que las dos jurisdicciones seguirán caminos distintos. Finalmente, recién el próximo fin de semana se sabrá, luego de acordarlo con Alberto Fernández, cómo continuará la cuarentena.

Eso no quiere decir, sin embargo, que las medidas sean idénticas. De hecho, durante los más de 115 días de cuarentena las flexibilizaciones tomadas no fueron las mismas. Larreta privilegió la apertura de comercios y actividades recreativas de menores. Kicillof, por su parte, priorizó el regreso al trabajo de las industrias. En ese sentido, este sábado 11 el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, ratificó que habrá una “estrategia conjunta” pero aclaró que puede darse con una “táctica diferenciada”.

La mayor preocupación, sobre todo del lado bonaerense, es que aumente la circulación interjurisdiccional si se libera demasiado rápido el aislamiento. Desde el 1° de julio, cuando se reforzaron los controles y se limitaron actividades, la movilidad se redujo hasta un 20%. Ahora, las autoridades esperarán que las cifras de contagios entre lunes y jueves confirmen si la medida fue exitosa. ¿Tienen que bajar los casos? No necesariamente, sino que lo que esperan es la curva se ralentice.

Ginés admitió "estudiamos flexibilidades", pero estimó el pico en la Ciudad "en una o dos semanas"

En las últimas horas, luego de que se difundiera en el canal América, circuló un extracto de la planificación que está haciendo el Gobierno porteño para la salida de la cuarentena. Consta de 12 fases distintas en las que se van liberando actividades, y se divide en cuatro ejes: “bienestar integral”, “Economía”, “Niños y educación” y “Transporte y movilidad”.

Funcionarios porteños reconocieron que ese material es real, pero aclararon que no debe tomarse como algo definido. Todo dependerá de la evolución sanitaria, pero también puede haber modificaciones en cada una de esas fases. Los doce pasos pueden llegar a ser más o menos, pero desde la Ciudad buscan dar también una señal de certidumbre hacia adelante, de cómo podría ser la paulatina vuelta a la “nueva normalidad”.

Allí, por ejemplo, se establece que la primera fase implicaría volver a la cuarentena como estaba hasta el 30 de junio, reabriendo comercios y retomando la actividad física. Pero también incluye la posibilidad de que los niños tengan salidas recreativas todos los días. Una segunda etapa incluiría a los comercios e industrias todavía no habilitados, paseadores de perros y salidas recreativas para adultos los fines de semana. ¿Cuándo se implementaría cada fase? Es lo que no está definido. Este sábado Santilli, en radio Mitre, fue claro: “Por supuesto que no podemos abrir todo el 18, hay que ir en forma paulatina, se puede abrir algo el lunes 20, otra cosa el miércoles 22, otra el viernes 25 y así ir sumando actividades”.

El primer regreso a clases sería en una cuarta etapa, empezando por los últimos grados o años y los lactarios. La construcción también tendría etapas: obras a menos de 30 días de terminar (tercera fase), de hasta 5 mil metros cuadrados (sexta) y el resto recién en la décima fase. Las peluquerías, en tanto, serían en la cuarta y las reuniones sociales de hasta diez personas, en la sexta.

“Muchas veces se han filtrado cosas que Horacio no las plantea cuando se encuentran”, se atajan en Provincia. Aunque aceptan que el sistema de fases que se está usando en el territorio bonaerense “viene dando resultados” y que va “en línea” con lo que plantea la propuesta de Ciudad.

El plan de Rodríguez Larreta incluye 12 etapas de reaperura, que son las siguientes:

ETAPA 1:

Actividad física con horario

Librerías

Culto: ceremonias online

Comercios de cercanía, galerías barriales, y alto tránsito (no conflictivo)

Streaming de música

Mudanzas.

Paseos recreativos todos los días

ETAPA 2 :

Paseos recretativos adultos, fines de semana

Museos sin público.

Bibliotecas sin permanencia

Galerías de arte con turno

Cine publicitario

Streaming artes escénicas

Comercios zonas de alto tránsito.

Industria (no esencial ni exceptuada)

Profesionales de emergencia.

Paseadores de perros.

ETAPA 3:

Paseos recreativos adultos toda la semana.

Capacidad máxima en espacios culturales (de 10 a 20 personas)

Construcción: obras a menos de 30 días de terminar.

Psicólogos.

Preparación escuelas.

Retorno personal.

ETAPA 4:

Culto: rezo individual.

Actividad física libre.

Capacidad máxima en espacios culturales (de 20 a 30 personas)

Peluquerías

Gastronomía exterior (materiales descartables)

Abren lactarios y deambuladores

Últimos años/grados

Apertura caminos de plazas.

ETAPA 5:

Jardín botánico. Reservas.

Capacidad máxima en espacios culturales (de 30 a 40 personas)

Shoppings – Take away.

Lavaderos autos

Academias de conducir.

Sala de 2.

Grados/años de menor autonomía

Espacios verdes.

ETAPA 6:

Entrenamiento deportes federados

Reuniones sociales al aire libre o espacios cerrados (menos 10 personas)

Actividades con público (al 50% - max 200 personas)

Construcción: obras -5 mil mts.

Calesitas

Todos los grados/años.

ETAPA 7:

Deporte individual amateur

Auditorios al aire libre

Actividades con público (al 60% - max 400 personas)

Ecoparque

Gastronomía exterior (uso de vajilla)

Servicio doméstico residentes.

Patios de juegos.

ETAPA 8:

Teatro comercial

Actividades con público (al 70% - max 600 personas)

Gimnasios al aire libre

Terapia niños con autismo.

ETAPA 9:

Culto: Eventos religiosos con público

Actividades con público (al 80% - max 800 personas)

Trámites no esenciales

Shoppings (totalidad)

ETAPA 10:

Deportes federados con competencia sin público

Actividades con público (al 90% - max 1000 personas)

Atención médica no emergencia.

Construcción: totalidad

Actividades profesionales (totalidad)

Gastronomía interior (al 50%)

Festivales para niños al aire libre.

ETAPA 11:

Deporte grupal amateur

Geriátricos: habilitación de visitas de familiares.

Actividades con público (al 100% - max 1200 personas)

Servicio doméstico (totalidad)

Servicios personales (totalidad) y mantenimiento.

Gimnasio (totalidad)

ETAPA 12: