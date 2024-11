Patricia Bullrich lo denunció y Rafael Di Zeo volvió a cargar contra la ministra: "Está buscando quilombo, que haya un muerto"

Rafael Di Zeo siguió alimentando el fuego cruzado contra Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad había presentado una demanda este viernes contra el barrabrava, luego de que circulara un audio en el que Di Zeo afirmaba que estaba dispuesto a ir a la "guerra". Se quejaba por la prohibición de acceso a las canchas de otros dos hinchas de Boca tras los incidentes en el partido ante Gimnasia por la Copa Argentina.

Acerca de la denuncia presentada por Bullrich, planteó: "¿Dónde están las amenazas e intimidación pública? Está buscando el quilombo, que haya un muerto en la cancha". Y continuó: "Por eso se hace lo que hacen. Y después, cuando hay un muerto, todos lloran. Dale, no jodamos. Les conviene el quilombo”.

Sobre el audio que se viralizó con sus amenazas, Di Zeo afirmó: "Hay declaraciones mías y otras que no dije. No importa". Volvió a concentarse en la ministra: "¿Por qué no dice que el que filtra el audio es alguien que trabaja para ellos (mencionó a un tal Walter) y lo mandaron a hablar conmigo para que los ayude a que no haya violencia en el fútbol?". Y agregó: "Necesitaban que no haya quilombo en Boca y River y yo, como un boludo, accedí”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Patricia Bullrich denunció por amenazas e intimidación pública a Rafael Di Zeo

"Persiguen al hincha de Boca, por eso me enojo y discuto con el Ministerio de Seguridad", expresó el referente de La 12, en el programa "Pintado de Azul y Oro TV". Irónico, manifestó, que el ministerio de Bullrich le genera "inseguridad". Y agregó: "Hay una persecución a dedo. Somos culpables de todo lo que pasa y lo que no pasa".

Le preguntaron si piensa que Bullrich tiene algo personal contra él. Respondió que sí. "Lo hace cuando tiene poder. Cuando estuvo en la casa, nunca dijo nada", sostuvo.

En la semana, el Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso a los estadios a dos barras de Boca, Fabián Adolfo Kruger y a Fernando Alfredo, por 24 meses "en forma preventiva". Ambos son allegados a Di Zeo. La medida fue consecuencia de los incidentes durante el partido de Boca contra Gimnasia y Esgrima La Plata en Rosario, por la Copa Argentina. La noche que Juan Román Riquelme se metió en medio de los hinchas y la Policía para frenar los disturbios.

Riquelme habló sobre los incidentes en Boca vs Gimnasia: "Hay que agradecerle a los barras que ayudaron"

Sobre la detención de los barras, el jefe de La 12 apuntó contra la disposición de Bullrich: “No hay manera de quejarte. Si presentás un papel, ella (por Bullrich) llama al Juzgado (Nacional en lo Contencioso) Administrativo Federal. Entonces, los jueces dicen 'prefiero no dárselo (el permiso) para no tener quilombo".

Este viernes, la ministra denunció a Di Zeo ante la Justicia, luego de que se viralizaran las declaraciones en las que afirmaba que irán "a la guerra", por la medida.

"Di Zeo, a mí no me amenaza nadie", lanzó Bullrich a través de su cuenta de X.

LT