Un avión privado de la familia Brito, que venía de Punta del Este, se despistó al aterrizar y terminó estrellándose contra una vivienda en la que se encontraba Melanie, una mujer embarazada que, en una carrera contra el tiempo, logró escapar con su familia.

“Lo que más me duele es que perdí las cosas de mi hijo, que me costaron tanto tenerlas", lamentó la mujer.

A las 13:30 de este miércoles, el aterrizaje de un avión privado Challenger 300 LV-GOK que venía de Punta del Este acabó en tragedia. El avión, perteneciente a la familia de Jorge Brito, presidente de River Plate y dueño del Banco Macro, se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto de San Fernando. A bordo viajaban el piloto Martín Fernández Loza y el copiloto Agustín Oforte, quienes perdieron la vida en el accidente.

Pero el impacto no solo cobró las vidas de los tripulantes. El avión se estrelló contra una vivienda en la que Melanie, una mujer de 33 años, estaba en su casa, a días de dar a luz. “Estábamos sentados, riéndonos y vimos que el avión venía a fondo”, relató la mujer.

Al ver el avión descendiendo rápidamente, quienes estaban con ella, entraron en crisis. “Pensamos que íbamos a morir. La desesperación fue re fea”, afirmó.

Al notar que el avión se aproximaba hacia su casa, Melanie y su familia intentaron correr hacia el fondo de la propiedad, pero el avión estaba demasiado cerca. Fue entonces cuando el hermano de Melanie, rompió una pared y les permitió escapar. "Si no rompíamos la pared, nos moríamos ahí adentro con el avión”, sostuvo.

“No me dejé ver, no quise”, dijo, cuando le preguntaron sobre si algún médico revisó su estado de salud debido al embarazo.

El accidente provocó incendios en varias viviendas cercanas, y un operativo de bomberos trabajó intensamente para controlar las llamas. Aunque Melanie logró salvarse, no pudo evitar el dolor de perder las cosas materiales, que estaban en la vivienda impactada. “Lo que más me duele es que perdí las cosas de mi hijo, que me costaron tanto tenerlas”, expresó entre lágrimas.

Aunque el choque del avión con las viviendas provocó una gran explosión, no se reportaron más víctimas fatales.

La investigación está siendo dirigida por el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Este no es el primer accidente trágico que golpea a la familia Brito, ya que en 2020, Jorge Brito, padre de la familia, falleció en un accidente de helicóptero en Salta.

